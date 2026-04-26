26 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
20:00
26 Nisan
Gençlerbirliği-Kocaelispor
0-05'
26 Nisan
Bochum-Greuther Fürth
1-07'
26 Nisan
Nürnberg-Magdeburg
0-07'
26 Nisan
Paderborn-Schalke 04
0-07'
26 Nisan
Gent-Club Brugge
0-14'
26 Nisan
KV Mechelen-St.Truiden
17:00
26 Nisan
Anderlecht-Union St.Gilloise
19:30
26 Nisan
Zulte Waregem-RAAL La Louviere
20:15
26 Nisan
Rapid Wien-RB Salzburg
15:30
26 Nisan
Hartberg-LASK
15:30
26 Nisan
Sturm Graz-Austria Wien
18:00
26 Nisan
Basel-Sion
15:00
26 Nisan
Young Boys-St. Gallen
17:30
26 Nisan
Servette-Winterthur
17:30
26 Nisan
Estoril-Famalicao
17:30
26 Nisan
Santa Clara-Braga
20:00
26 Nisan
Estrela da Amadora-FC Porto
20:00
26 Nisan
AVS-Sporting CP
22:30
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
26 Nisan
Nizhny Novgorod-S. Moskova
1-032'
26 Nisan
Dinamo Moscow-PFC Sochi
17:00
26 Nisan
FC Krasnodar-Dynamo Makhachkala
17:00
26 Nisan
Excelsior-FC Utrecht
3-062'
26 Nisan
Marsilya-Nice
21:45
26 Nisan
Rennes-Nantes
18:15
26 Nisan
Rayo Vallecano-Real Sociedad
15:00
26 Nisan
Amed Sportif-Bodrum FK
16:00
26 Nisan
Erzurumspor-Bandırmaspor
16:00
26 Nisan
Keçiörengücü-Manisa FK
16:00
26 Nisan
Pendikspor-Boluspor
16:00
26 Nisan
Sakaryaspor-Arca Çorum FK
16:00
26 Nisan
Sarıyer-Esenler Erokspor
16:00
26 Nisan
Sivasspor-Iğdır FK
16:00
26 Nisan
VfB Stuttgart-Werder Bremen
16:30
26 Nisan
B. Dortmund-Freiburg
18:30
26 Nisan
Real Oviedo-Elche
17:15
26 Nisan
Paris FC-Lille
18:15
26 Nisan
Osasuna-Sevilla
19:30
26 Nisan
Villarreal-Celta Vigo
22:00
26 Nisan
Chelsea-Leeds United
17:00
26 Nisan
Fiorentina-Sassuolo
0-0DA
26 Nisan
Genoa-Como
16:00
26 Nisan
Torino-Inter
19:00
26 Nisan
AC Milan-Juventus
21:45
26 Nisan
Lorient-Strasbourg
16:00
26 Nisan
Le Havre-Metz
18:15
26 Nisan
Zenit St. Petersburg-FK Akhmat
19:30

Galatasaray'ın Real Madrid'den hedefi: David Alaba

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Real Madridli David Alaba'yı kadrosuna katmak istediği ve bu konuda temasların gündeme geldiği öne sürüldü.

calendar 26 Nisan 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da hız kazandı.

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili ses getirecek bir iddia gündeme geldi.

HEDEFTEKİ İSİM ALABA

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray, Real Madrid forması giyen Avusturyalı stoper David Alaba ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol deviyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli savunma oyuncusunu takıma kazandırmak istediği kaydedildi.




ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Avusturya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Karasoy da David Alaba transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karasoy, Alaba ile temas halinde olduklarını ve onu Viyana'da planlanan şampiyonluk kutlamalarına davet ettiklerini söyledi.

Burçin Karasoy, "Derneğimizin çevresinde 3 bin Galatasaray taraftarı var. Avusturya küçük bir ülke ama etkisi önemli. Amacımız Galatasaray'a iyi hizmet etmek ve kulübümüzün marka değerini artırmak. Türk olmayan Galatasaray taraftarlarımız da var ve David Alaba bunların başında geliyor. Ondan söz aldık. Fırsat bulur bulmaz derneğimizi ziyaret edecek ve hatta Viyana'daki şampiyonluk kutlamamıza katılacak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İHTİMALİ İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Karasoy, açıklamasının devamında David Alaba transfer ihtimaline ilişkin de dikkat çeken sözler sarf etti. Tecrübeli savunmacının sakatlık yaşamasaydı yönetimin transferi düşünebileceğini belirten Karasoy, Galatasaray savunmasına bir takviye daha gerekebileceğini vurguladı.

Karasoy, "Bence Real Madrid'de sakatlanmasaydı, yönetim kurulumuz onu transfer etmeyi düşünürdü. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez harika stoperler ama üçüncü bir stoper daha lazım. Yaz transfer döneminde her şey olabilir. Alaba en iyi formundaysa, Galatasaray için bir seçenek olabilir. Tabii ki son kararı başkanımız ve yönetim kurulumuz verecek" dedi.

SEZON PERFORMANSI

David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maçta görev yaptı. 33 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda toplam 415 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi.

Tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray cephesinde bu ismin yaz transfer döneminde somut bir hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
17 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.