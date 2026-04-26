Aliağa FK'da Çetin gitti, Çavuş geliyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son maçında şampiyonluğu da kaptırdığı Bursaspor'a evinde 5-0 yenilerek play-off öncesi ikincilikten de olan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı.



Liglerde 6 yıl boyunca hiç yenilmediği evinde 5-1'lik Isparta 32 Spor mağlubiyetinin ardından Bursaspor'a da yine 5 golle teslim olan sarı-siyahlılarda play-off arifesinde Polat Çetin dönemi bitti. Geçen sezon ortasından beri takımı çalıştırıp 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşatan Polat Çetin'le vedalaşan Aliağa teknik direktörlük için Çağdaş Çavuş ile anlaşmaya vardı.



Son olarak 1'inci Lig'de Çorum FK'yı çalıştıran 43 yaşındaki Çavuş'la imzaların atılması bekleniyor.



RAKİP MUŞSPOR



Bursaspor yenilgisiyle Mardin 1969 Spor ve Muşspor'a geçilerek sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamlayan Aliağa FK, play-offta saha avantajını da kaybetti.



Sarı-siyahlı ekip finallerin ilk turunda kendisinin 1 puan önünde üçüncülüğe yerleşen Muşspor'la eşleşti. Eşleşmede ilk maç 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Aliağa'da oynanacak.



İki takım 4 Mayıs Pazartesi günü ise Muş'ta rövanşa çıkacak. Rakibini eleyen takım sonraki turda Mardin 1969 Spor -Kahramanmaraş İstiklalspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Aliağa FK normal sezonda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Muşspor'u evinde ise 4-0 yenmişti.



