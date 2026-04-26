Neşter vuruldu; Beşiktaş'ta iki ismin bileti kesildi

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kanat hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
Siyah beyazlılar, yeni sezon için Cengiz Ünder'in bonservisini almayı düşünmüyor. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den opsiyonlu olarak kiralanan tecrübeli kanat oyuncusu ile lig bitiminde yollar ayrılacak.
Sezonun ikinci devresinde performans veremeyen ve çok tartışılan Cengiz için 5 milyon Euro opsiyon maddesi kullanılmayacak. Bonservisini düşürmek için Fenerbahçe ile görüşme yapma düşüncesi de tamamen gündemden çıkarıldı.
Yeni sezonda siyah-beyazlıların 17 milyon Euro opsiyonla Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva'nın da ayrılığı kesin.
