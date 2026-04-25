Benfica, evinde hata yapmadı

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica ile Moreirense karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 4-1'lik skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti.
Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos kaydetti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükseltti ve lider Porto ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Moreirense ise 39 puanda kaldı.
Benfica, gelecek hafta Famalicao deplasmanına gidecek. Moreirense ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti.
Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos kaydetti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükseltti ve lider Porto ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Moreirense ise 39 puanda kaldı.
Benfica, gelecek hafta Famalicao deplasmanına gidecek. Moreirense ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.