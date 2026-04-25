Galatasaray Kulübünün yıllık olağan bütçe toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol branşında Avrupa'da elde ettikleri başarıları daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda çok önemli sportif başarılar elde ettiklerini aktaran Özbek, "Erkek futbol takımımız, rekorlarla dolu üç şampiyonluğun ardından üst üste dördüncü, toplamda ise yirmi altıncı şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Sezon başında gerçekleştirdiğimiz, çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa'da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yakalamış olduk. Amacımız elbette bu seviyelerde kalıcı olmak. Bu yıl Avrupa'daki performansımızı yaptığımız planlamayla daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Özbek, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Hocamız ve takımımız, yarın bizi gururlandıracak bir sonuçla sahadan ayrılacak. Bizi 26. şampiyonluğumuza bir adım daha yaklaştıracaklar. Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamanızı istiyorum. Fenerbahçe maçına yapılan hakem atamasına bir bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı ve saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerden birine, Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Türk futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değildi. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını tüm Türkiye sorguluyor. Biz de sorguluyoruz. Hedefleri ne olursa olsun bizim varacağımız noktaya, bu durumun etkisi olmayacaktır."
"ÖNÜMÜZDEKİ YIL, BU SENEDEN DAHA ZOR OLACAK"
Dursun Özbek, Galatasaray'ın son yıllardaki başarılarının kıskanıldığını savundu.
Son 3 sezonda Süper Lig'de yaşadıkları şampiyonluklarda birçok farklı olay yaşadıklarını dile getiren Özbek, "Bütün olayların üstesinden geldik. Galatasaray özellikle futbolda öyle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak bu yükselişten rahatsız. Galatasaray'a yapılan saldırıların üstesinden gelmeyi bildik. Üç seneden beri verdiğimiz mücadeleye bugün de devam ediyoruz. Hepsi birbirine benziyor. Bu senenin geçmiş senelerden hiçbir farkı yok. Başarılarımız kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık, kulübümüzü hedef haline getiriyor. Bu durum artarak devam edecektir. Önümüzdeki yıl, bu seneden daha zor olacak. Bu nedenle sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmamızın sınanacağı kritik bir dönem bizi bekliyor." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın basketboldaki durumuna da değinen Özbek, şunları söyledi:
"Basketbolda erkek takımımız devam eden ligde son sekize kalarak play-off maçları oynayacak. Ayrıca hepinizin takip ettiği üzere NBA Avrupa projesiyle ilgili görüşmelerimiz çok verimli bir şekilde sürüyor. Yapılan görüşmelerde NBA yetkilileri, Galatasaray'ın taraftar gücünden ve Aslantepe Vadisi'ndeki basketbol salonu projemizden etkilendiler. Bu projede yakın zamanda sizlere güzel haberler vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın basketbol takımımız, yaptığımız yatırım ve planlamalarla bu yıl hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de Avrupa'da hedefimiz olan kupalara ulaşacağız. Bizi başarıya alıştıran tekerlekli sandalye basketbol takımımız da devam eden Türkiye Ligi'nde lider durumda. Bu hafta sonu Avrupa Kupası 1'in finalinde mücadele ediyorlar."
Başkan Özbek, voleybolda önemli başarılara ulaştıklarını aktararak, "Erkek takımımız ligde 32 yıl aradan sonra geçen sene oynadığı finalin ardından bu yıl da finale çıkarak bu başarıların sürdürülebilir olduğunu bize gösterdi. Bu başarımızla kupanın çok yakında geleceğine inanıyorum. Yatırımlarımızın meyvesini aldığımız bir başka ekibimiz de kadın voleybol takımımız oldu. CEV Kupası şampiyonluğumuzu kutluyorum. Galatasaray, takımımızın kazandığı bu kupayla Avrupa'da futbol, basketbol ve voleybolda kupa kazanan tek Türk kulübü oldu." diye konuştu.
Amatör branşlardaki şampiyonluklara ve madalyalara değinen Özbek, sonrasında Galatasaray Adası, Kalamış Tesisleri, Florya Konut Projesi, Riva Konut Projesi, Mecidiyeköy Binası, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Aslantepe Vadisi ile ilgili bilgi verdi.
Mağazacılık çatısı altında "Cafe il Gala" adında bir kafe zinciri kurmak istediklerini aktaran Özbek, "Hedefimiz, 5 yıl içinde yurt dışı da dahil olmak üzere 500 lokasyona ulaşmak. Büyümenin 'franchise' sistemi ile gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İlk 10 mağazayı da bu yıl sonuna kadar açmayı hedefliyoruz." dedi.
"60 MİLYON AVROLUK GELİR ELDE ETTİK"
Dursun Özbek, UEFA gelirlerinde büyük bir artış yaşandığını aktararak, "UEFA Şampiyonlar Ligi performansımızın artmasıyla 60 milyon avroluk gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmak istiyoruz. Geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri, istediğimiz seviyede değil. Uluslararası pazarlarda daha aktif olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Genel tabloya baktığınızda ise çok yönlü gelirler ürettiğimizi görüyorsunuz." dedi.
Üst düzey futbolcuların bonservislerine sahip olduklarını aktaran Özbek, "2022'de yönetime geldiğimizde 'Galatasaray, azıyla yetinmez.' demiştik. 2022'de 113 milyon avro olan takım piyasa değerimizi bugün 342 milyon avroya çıkardık. Böylece Türkiye'nin en değerli kadrosunu kurduk. 229 milyon avroluk bu değer artışı için harcanılan bonservis bedellerinin büyük bir kısmını ödedik. Geçen yaz transferlerimizden Victor Osimhen, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'nun 135 milyon avroluk bonservis bedelinin 80 milyon avrosunu ödedik." şeklinde konuştu.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|16
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20