Galatasaray'da Yunus Akgün etkisi!

Galatasaray, yıldız ismi Yunus Akgün'ün skor katkısı yaptığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de Yunus'un gol ya da asist yaptığı 10 maçın tamamından galip ayrıldı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon ligde çıktığı 25 maçta kaydettiği 6 gol, 10 asistle Cimbom'un kazandığı 30 puana büyük katkı yaptı.
Öte yandan yetenekli kanat oyuncusunun 26 Nisan'da oynanacak olan derbiye kulübede başlayıp maçın gidişatına göre 2. yarıda süre alacağı de gelen bilgiler arasında.
