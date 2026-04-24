'Lanet takım': 107 günün öyküsü!

The Damned United (Lanet Takım), teknik direktör Brian Clough'ın Leeds United'daki 44 gününü anlatan kitap/filmdir.



Derby County'de 1971/72'de ligi kazanan ve takıma çağ atlatan Brian Clough, yönetimle yaşadığı sorunların ardından görevinden ayrılır, 30 Temmuz 1974'te 'çirkin' ve 'sahtekar' olarak tanımladığı Leeds United'ın yeni teknik direktörü olur. The Damned United, Clough'un Leeds United'da geçirdiği 44 günü anlatır.



Liam Rosenior da Strasbourg'ta görev aldığı 18 ay boyunca harikalar yaratan bir teknik direktörken BlueCo'nun ana takımı Chelsea'ye geçti. Büyük bir gelecek vaad eden ve parlak bir kariyere sahip olacağı düşünülen Rosenior, Chelsea'de sadece 107 gün kalabildi.



İşte o 107 günün öyküsü:





"Chelsea yönetimi, teknik direktör Liam Rosenior'u görevden almaya karar verdiğinde, Chelsea soyunma odasındaki bazı gruplar arasında gerginlik doruk noktasına ulaşmıştı.



Chelsea, Brighton & Hove Albion'a karşı alınan 3-0'lık ağır yenilginin üzerinden 24 saat bile geçmeden, Çarşamba günü harekete geçmekten başka seçeneği olmadığını düşündü. Sekiz maçta yedi yenilgi almak yeterince kötüydü, ancak performansların gidişatı, 41 yaşındaki teknik direktörün durumu tersine çevirebileceğine dair pek bir işaret olmadığını gösteriyordu.



Rosenior'un görevi sadece 107 gün sürdü; bu, Todd Boehly - Clearlake konsorsiyumunun Mayıs 2022'de kulübü satın almasından bu yana atanan teknik direktörler arasında en kısa görev süresi oldu.



Eski Fulham ve Hull City savunma oyuncusu, Enzo Maresca'nın Stamford Bridge'den ayrılmasından sadece beş gün sonra, 6 Ocak'ta göreve getirilmişti. Rosenior, ayrılana kadar Chelsea'nin tüm yönetim kadrosu arasında tanınan ve sevilen bir isimdi. Aynı ana şirket BlueCo'ya ait olan Strasbourg'un teknik direktörü olarak geçirdiği son 18 ayda onları zaten etkilemişti.



İlişkilerini korumak için isimsiz kalmak isteyen birçok kaynak, Maresca'nın ayrılmasının etkisiyle Rosenior'un başından itibaren zor bir görevle karşı karşıya kaldığını ve birçok oyuncunun onun yöntemlerini özel olarak sorguladığını ortaya koyuyor.



Sonunda, kadroda çok az destekçisi kalmıştı. Yıldız bir oyuncuya yakın bir kaynak, soyunma odasındaki İngiliz oyuncuların uzun süre destek verdiğini, ancak onların bile sonunda Rosenior'un muhtemelen bu iş için doğru kişi olmadığını kabul ettiklerini söyledi.



İşte Rosenior'un görev süresinin neden bu kadar erken sona erdiğinin hikayesi...



Chelsea, sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmeyi asla planlamamıştı, ancak kulübün üst düzey bir kaynağının ifade ettiği gibi, Maresca'nın ayrılışı, kulübün ondan kurtulmayı seçmesinden ziyade, onun "kendi isteğiyle ayrılması"ydı.



O dönemde, Maresca'nın ayrılığını duyuran Chelsea açıklaması, kulüp ile İtalyan teknik adamın "yollarını ayırdığını" belirtmekle yetindi. Daha sonra Maresca'nın, boş bir pozisyon açıldığında Pep Guardiola'nın yerine geçme olasılığı konusunda Manchester City ile görüştüğünü Chelsea'ye bildirdiği ortaya çıktı.



Maresca ayrıca kulübe Juventus'un ilgisini de bildirmişti ancak o dönemde İtalyan devinin durumunu bilen ve ilişkilerini korumak için isimsiz kalmak isteyen kişiler, teknik direktör Luciano Spalletti'den memnun olduklarını söylediler.



Ocak ayında, Maresca'ya yakın kaynaklar, kendisinin ayrılma niyetinin olmadığını ve Chelsea ile sözleşmesini yenilemekten memnuniyet duyacağını açıkça belirttiğini vurguladı; ancak, en az beş yıllık sözleşmesinin ikinci sezonunda olan eski Leicester City teknik direktörü ile herhangi bir görüşme yapılmadı.



Maresca'nın ayrılışı, onun için oynamayı seven oyuncular, özellikle de kulübün İspanyolca konuşan kadrosu için büyük bir darbe oldu.



Takımın yıldız bir oyuncusuna yakın bir kaynak, oyuncunun Maresca ile özellikle yakın bir bağ kurduğunu ve aynı dili konuşabilmesinin buna açıkça yardımcı olduğunu açıkladı (Maresca, kariyerinin başlarında İspanyol takımları Sevilla ve Malaga'da oynamıştı). Maresca'nın onlarla sık sık kucaklaştığı ve şakalaştığı görülüyordu, ancak diğerlerine karşı aynı davranmıyordu.



Maresca, Chelsea'den ayrılmadan önceki son yedi lig maçından sadece birini kazanmış olsa da, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarması, ayrıca UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanması, kadrodaki taraftarları tarafından büyük bir ilerleme kaydettiğinin kanıtı olarak görülüyordu.



Chelsea'nin en kıdemli oyuncularından ikisi olan Enzo Fernandez ve Marc Cucurella, geçen ay verdikleri röportajlarda kulübün Maresca'nın ayrılmasına neden izin verdiğini kamuoyuna sordu.



Bu durum, Chelsea'nin sahanın ortasında maç öncesi toplantıyı açıklamak için yaptığı ve kamuoyunda alay konusu olan "topa saygı" yorumlarından önce de geçerliydi. Bu ritüel, Mart ayında hakem Paul Tierney'in karıştığı utanç verici bir olayın yeniden düşünülmesine yol açana kadar, Rosenior'un görev süresi boyunca birkaç hafta boyunca uygulanmıştı. Rosenior bu taktiği desteklemiş olsa da, aslında bu fikir oyuncular ve oyuncu destek ve geliştirme sorumlusu Willie Isa tarafından ortaya atılmıştı.



Rosenior geldiğinde yoğun bir maç programı vardı, yani üzerinde çalışmak için çok az zaman vardı. Endişe verici bir şekilde, Chelsea'nin 1912'den bu yana ilk kez beş lig maçını üst üste gol atamadan kaybetmesine neden olan bu düşüş, Rosenior'un fikirlerini aktarmak için oyuncularla daha fazla zaman geçirdiği dönemle aynı zamana denk geldi.



Üst düzey bir oyuncuya yakın bir kaynak, antrenman seanslarının, Maresca'nın yanı sıra bir başka eski teknik direktör olan Mauricio Pochettino'nun sağladıkları kadar iyi olmadığını söyledi.



Bir diğeri, oyuncuların onun ne istediğini kavramakta veya ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorlandıklarını açıklarken, bir başkası ise Maresca'nın aksine Rosenior'un bir taktikçi veya menajerden çok bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.



Ancak Rosenior'un antrenman yöntemleri konusunda fikir birliği tam değildi. Kıdemli bir oyuncuya yakın başka bir kaynak, antrenmanların seviyesinin Maresca dönemine göre belirgin şekilde düştüğünü kabul etti, ancak bu değişikliği oyuncuların eskisi kadar yoğun çalışmamalarına bağladı.



Herkes ona karşı değildi ya da denediği her şeyi küçümsemiyordu. Takıma yakın bir kaynak, Rosenior'un en kıdemli oyuncularla erken bir aşamada bir araya gelerek onları ikna etmeye çalışmasının hem akıllıca hem de takdir edilesi bir karar olduğunu açıkladı. Rosenior ayrıca genç oyunculara yeni bir şans vermekten bahsetti ve yaz transferi Jorrel Hato, Maresca tarafından çok az fırsat bulmuş olduğu için bundan özellikle faydalanan oyunculardan biriydi. Maresca döneminde zaten düzenli olarak forma giyen forvet Joao Pedro, bu sezon attığı 19 golün 12'sini Rosenior yönetiminde kaydetti.



Chelsea kulübü kaynakları, Rosenior'un çalışma tarzından övgüyle bahsediyor ve onun buradaki görev süresi boyunca gerçek bir profesyonellikle davrandığını vurguluyor. Rosenior'un oyuncular ve teknik kadroyla güçlü ilişkiler kurduğunu ve kararın ilişkilerde bir kopukluktan değil, sadece takımın içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını söylüyorlar.



Chelsea, 4 Mart'ta Aston Villa'yı 4-1 yenerek ligdeki son gollerini attığında, her şey yüzeysel olarak hala iyi görünüyordu. Premier Lig'de beşinci sıradaydılar ve üçüncü sıradaki Manchester United'ın sadece üç puan gerisindeydiler. Üç gün sonra Chelsea, Wrexham'ı yenerek FA Cup çeyrek finallerine yükseldi ve 11 Mart'ta Paris Saint-Germain'de oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının 74. dakikasında, takım büyük bir sürpriz yaratıp çeyrek finallere yükselme yolunda iyi bir konumdaydı. Rosenior'un takımı 2-2 berabereydi, ancak maçın sonlarında çöküş yaşayarak o gece 5-2, toplamda ise 8-2 mağlup oldu. Bu, Chelsea'nin Premier Lig'deki düşüşünün habercisi olan utanç verici bir yenilgiydi.



Rosenior'un durumu tersine çevirme çabaları, PSG ile oynanan iki Şampiyonlar Ligi maçı ve Brighton maçı öncesinde, maçın başlamasından birkaç saat önce üç kez sızan takım haberleri nedeniyle baltalandı. Brighton maçında, Cucurella'nın berberi tarafından X'te paylaşıldığı iddia edilen ve daha sonra silinen bir mesaj, Joao Pedro ve Cole Palmer'ın kadroda yer almayacağını ortaya çıkardı. Bu bilgi doğru çıktı.



Oyunculara yakın kaynaklar, takımdaki moralin çöktüğünü vurguluyor. Soyunma odasında teknik direktörler hakkında farklı görüşlerin olması normal olsa da, bu durum giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi.



Son zamanlarda bazı oyuncuların, Rosenior'un kendilerine yeterince izin vermediğinden şikayet ettikleri duyuldu. Kaynaklar, tecrübeli bir oyuncunun duyduklarından etkilenmediğini ve takıma bir mağlubiyet serisi yaşadıklarını, bu tür şeylerden şikayet etmenin sırası olmadığını hatırlattığını ortaya koydu.



Birden fazla kaynak, Rosenior hakkında birbirlerine şüphe veya memnuniyetsizliklerini dile getiren oyuncu sayısının zamanla arttığını belirtti ve bu eğilimi, kendi kötü performanslarıyla yüzleşmekten kaçınmak için akıma uymak olarak yorumladı.



Kulübün kararlarını destekleyen oyuncular ile bunları sorgulayanlar arasında sorunlar ortaya çıktı. Tecrübeli bir oyuncuya yakın bir kaynak şöyle dedi: "Soyunma odasında çok pragmatik olan ve sadece kulübün başarılı olmasını isteyen gruplar var, bir de kendi gündemleri olanlar var. Bazıları Maresca'nın ayrılmasına hala kızgın ve herkesin de öyle olması gerektiğini düşünüyor. Diğerleri ise olan oldu, herkes yoluna devam etmeli ve en önemli şey Chelsea'dir diyor."



Mart ayındaki milli maç arası sırasında verdiği birden fazla röportajda Real Madrid'e transfer olmakla ilgilendiğini ima eden Fernandez, Rosenior ve kulüp tarafından alınan bir kararla Chelsea'den iki maçlık kadro dışı cezası aldı. Ancak bu karar, özellikle Fernandez'in Manchester City'ye karşı evinde alınan 3-0'lık ağır yenilgide kadroda yer almaması nedeniyle, Chelsea ve Rosenior'u daha fazla mercek altına aldı.



Uzun bir süre boyunca Chelsea, Rosenior'a destek vermeyi sürdürdü. Chelsea kaynakları, Maresca'nın 2024 sezon öncesi hazırlık döneminde taktiklerini uygulama avantajına sahip olduğunu belirtiyor. Altı hazırlık maçından sadece birini kazanmış olsalar da, Maresca çok fazla baskı altında kalmadan çalışmak için zamana sahipti; oysa Rosenior, sezonun çılgın bir dönemine balıklama dalmıştı. Kulüp içindeki bazı kişiler, geçen yazki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yorucu mücadelelerin takımın fiziksel durumunu olumsuz etkilediğine ve son haftalarda sakatlıkların arttığına inanıyor. Çok yakın zamana kadar niyet, Rosenior'a bir sezon öncesi hazırlık dönemi vermek ve en erken 2026-27 sezonunun sonunda durumu gözden geçirmekti.



Kulübün Rosenior'a olan güveni, kısmen onun Temmuz 2024'te Strasbourg'da göreve atandığından beri BlueCo bünyesinde çalışmış olmasından kaynaklanıyordu. Chelsea kaynakları, Rosenior'un Stamford Bridge'e atanmadan önce kulübün teknik direktörleri arasında en uzun iş görüşmesini yaptığını belirtti. Spor yönetimi, taktik, antrenman ve oyuncularla iletişimi güçlü yönleri olarak görülen Strasbourg'daki çalışmalarından etkilenmişti.



Rosenior bu desteği takdir etti ve Brighton maçı öncesinde kendini yüzde 100 desteklenmiş hissettiğini söyledi. Yaz transfer planlarına nasıl dahil olduğunu birçok kez dile getirdi.



Kulübün sahiplerinden Behdad Eghbali, geçen hafta Los Angeles'ta düzenlenen CAA Dünya Spor Kongresi konferansında nadir görülen bir adım atarak kamuoyuna konuştu ve ona destek verdi. "Burada başarılı olmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunu düşünüyoruz," dedi. "Harika bir başlangıç yaptı. Son beş, altı maçımız zorlu geçti, ama Liam'ın arkasındayız. Elbette bu iş sonuç odaklı, ancak uzun vadede başarılı olabileceğini düşünüyoruz."



Birkaç gün sonra Chelsea, evinde Manchester United'a 1-0 yenildi; bu, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük bir darbe oldu. Rosenior, takımın performansının çok daha iyi olduğunu söylerken, kaynaklar kulüpteki herkesin bu görüşü paylaşmadığını belirtti.



Tribünlerdeki taraftarlar giderek Rosenior'a sırt çevirdi ve bu durum, onun son maçında "S..... g.. Rosenior" tezahüratlarıyla doruğa ulaştı.



Tecrübeli oyunculara yakın kaynaklar, Rosenior'un bu hafta başlarında bir takım toplantısında kendilerine son derece savunmasız hissettiğini itiraf ettiğinde, sonun yaklaştığını hissettiklerini söyledi. Her ne kadar bunun mutlaka iş geleceğiyle ilgili olduğu düşünülmese de, yine de garip bir itiraf olarak algılandı.



Yönetim, Çarşamba sabahı bir araya gelerek seçenekleri tartıştı ve sezonu iyi bir şekilde bitirmek için bir değişiklik yapmaları gerektiğine karar verdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı düşük olsa da, Premier Lig'den ve/veya 2018'den bu yana ilk kez FA Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma şansları hala var.



Maresca'nın ayrılmasının ardından iki maç boyunca geçici olarak görevi üstlenen ve daha sonra Rosenior'un teknik ekibine terfi eden eski U21 antrenörü Calum McFarlane, kısa vadede bir kez daha takımın başına geçmek üzere seçildi.



Çarşamba günü, Chelsea'nin spor yöneticileri tarafından düzenlenen ve teknik direktör değişikliği planını iletmek üzere takımın liderlik grubuyla yapılan telefon görüşmesinde o da yer aldı. Oyunculara yakın kaynaklar, McFarlane'in sevilen ve takdir edilen bir teknik direktör olduğunu belirtti. Tıpkı Ocak ayında olduğu gibi, eski defans oyuncusu John Terry bu görev için değerlendirilmedi; bu durum, kulübün eski kaptanını hayal kırıklığına uğrattı.



Chelsea, bir sonraki kalıcı teknik direktörünü seçmek için acele etmeyecek. Bu sezonun sonunda Bournemouth'tan ayrılacak olan Andoni Iraola, değerlendirilen yedi ya da sekiz isimden biri. Chelsea, Rosenior'un ayrılmasından önce adaylar veya temsilcilerle herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı, ancak bu süreç artık hızlanacak gibi görünüyor. Eski Chelsea orta saha oyuncusu Cesc Fabregas cazip bir seçenek olabilir, ancak şu anda başarılı bir performans sergilediği Como'daki görevine bağlı.



Chelsea'nin önceliği, takımın birliğini sağlamak ve Pazar günü Wembley'de Leeds United'ı yenmeye çalışmak. Kulüp kaynakları, kulüp kaptanı Reece James ve Moises Caicedo'nun yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya karar vermelerinin de gösterdiği gibi, yönetim ile oyuncular arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu vurguladı. Ancak kulübün gittiği yönle ilgili şüpheleri gidermek daha zor olacak.



Üst düzey bir oyuncuya yakın bir kaynak şöyle dedi: "Rosenior'u kovmak zorundaydılar, ancak işlerin bu şekilde yürütülürken bu takımın nasıl daha büyük başarılara ulaşacağını görmek zor."



* Bu yazı The Athletic'te yer alan "Inside Liam Rosenior's 107 days at Chelsea: Squad splits, a strange admission and BlueCo regrets" makalesinden çevrilmiştir.



