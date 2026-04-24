24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!

Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in kolundaki koruyucu ekipman için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasının ardından Galatasaray'dan savunma geldi. Sarı-kırmızılılar, ekipmanın tamamen yumuşak ve güvenli olduğunu, hatta Edin Dzeko'nun kullandığından daha esnek olduğunu vurgulayarak iddiaları reddetti.

calendar 24 Nisan 2026 11:52
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Victor Osimhen ile ilgili iddiasının ardından harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN TALEP

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen'in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.



GALATASARAY'DAN NET TAVIR

Galatasaray cephesi ise iddialara karşı oldukça net bir duruş sergiliyor. Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurgularken şu detaylara dikkat çekiyor:

Galatasaray koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade ediyor.

Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen'in yüzündeki maskeyle benzer standartlarda ve güvenli olduğu belirtiliyor.

Galatasaraylı yetkililer, söz konusu ekipmanın geçtiğimiz sezon Edin Dzeko'nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını dile getiriyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
