Derbide kalecilere büyük görev düşüyor

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbide her iki takımın kalecileri, derbinin kaderini belirleyecek.

calendar 24 Nisan 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Brezilyalı eldiven Ederson'un görev yapması bekleniyor.

Ligde oynanan 30 maçta Galatasaray 71 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 67 puanla rakibini takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda kalesinde 23 gol görürken, Fenerbahçe ise 30 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

İKİ KALECİ DE 13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray ve Trabzonspor formasıyla bu sezon lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa'da 40 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, bu maçlarda 41 gol yedi.

Ligdeki 27 mücadelede kalesinde 20 gol gören Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta da kalesinde aynı sayıda gol gördü.

Süper Kupa'da da bir gole engel olamayan 30 yaşındaki file bekçisi, 13 mücadelede ise rakiplerine gol şansı tanımadı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ise bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta kaleyi korudu.

Ligde oynadığı 23 maçta 23 gol yiyen Brezilyalı file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta kalesinde 10 gol gördü.

Sarı-lacivertli formayla 2 Süper Kupa maçında kalesini gole kapatan Ederson, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise bir gol yedi.

Ederson, 35 maçta meşin yuvarlağı 34 kez kalesinden çıkarırken, 13 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

UĞURCAN'IN FENERBAHÇE KARŞISINDA 17. SINAVI

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde 16 kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu.

Trabzonspor formasıyla 14'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 15, Galatasaray formasıyla da ligde 1 kez sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 27 gol yiyen Uğurcan Çakır, yalnızca 1 mücadelede kalesini gole kapattı.

EDERSON 3. KEZ GALATASARAYA'A KARŞI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ederson, bu sezon 3. Galatasaray derbisini yaşayacak.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takım 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmişti.

Bu maçta Fenerbahçe 2-0 kazanıp kupaya uzanırken, Ederson da kalesini gole kapatmıştı.

Brezilyalı kaleci bu sezon 2 kez de Beşiktaş'a karşı forma giydi. Sarı-lacivertliler deplasmanda 3-2, sahasında ise 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Ederson'un bu sezon forma giydiği 4 derbi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
