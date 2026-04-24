24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Derrick White, 2025-26 sezonu NBA Sportmenlik Ödülü'nü kazandı

Boston Celtics guardı Derrick White, 2025-26 sezonu için NBA Sportmenlik Ödülü'nün sahibi olarak seçildi.

calendar 24 Nisan 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Derrick White, 2025-26 sezonu NBA Sportmenlik Ödülü'nü kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics guardı Derrick White, 2025-26 sezonu için NBA Sportmenlik Ödülü'nün sahibi olarak seçildi.

Celtics forması giyen deneyimli guard, dokuz yıllık kariyerinde ilk kez Joe Dumars Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Bu ödülle birlikte Celtics organizasyonu üst üste ikinci sezon aynı ödüle uzanmış oldu. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan isim takım arkadaşı Jrue Holiday olurken, Holiday kariyerinde iki kez bu onura erişmişti. NBA tarihinin bu alandaki en başarılı ismi ise ödülü dört kez kazanan Mike Conley olarak öne çıkıyor.

Kazanan oyuncu, altı farklı bölümden belirlenen finalistler arasından aktif NBA oyuncularının oylarıyla belirlendi. Söz konusu finalistler ise lig yöneticilerinden oluşan bir panel tarafından, her takımdan bir aday olmak üzere toplam 30 isim arasından seçildi.

Joe Dumars Kupası, 1995-96 sezonundan bu yana her yıl veriliyor. Ödül, sahada sportmenlik değerlerini en iyi temsil eden oyuncuya takdim edilirken, adını Joe Dumars'tan alıyor. Hall of Fame üyesi olan Dumars, ödülün ilk kazananı olmasının yanı sıra 14 yıllık kariyerinin tamamını Detroit Pistons formasıyla geçirmişti.

White, bu ödüle oldukça etkileyici bir kariyer geçmişiyle ulaştı. İki kez NBA All-Defensive Team'e seçilen oyuncu, 2023-24 sezonunda Boston ile şampiyonluk yaşadı. Ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Erkek Milli Basketbol Takımı ile altın madalya kazandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.