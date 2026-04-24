Derrick White, 2025-26 sezonu NBA Sportmenlik Ödülü'nü kazandı

Boston Celtics guardı Derrick White, 2025-26 sezonu için NBA Sportmenlik Ödülü'nün sahibi olarak seçildi.



Celtics forması giyen deneyimli guard, dokuz yıllık kariyerinde ilk kez Joe Dumars Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.



Bu ödülle birlikte Celtics organizasyonu üst üste ikinci sezon aynı ödüle uzanmış oldu. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan isim takım arkadaşı Jrue Holiday olurken, Holiday kariyerinde iki kez bu onura erişmişti. NBA tarihinin bu alandaki en başarılı ismi ise ödülü dört kez kazanan Mike Conley olarak öne çıkıyor.



Kazanan oyuncu, altı farklı bölümden belirlenen finalistler arasından aktif NBA oyuncularının oylarıyla belirlendi. Söz konusu finalistler ise lig yöneticilerinden oluşan bir panel tarafından, her takımdan bir aday olmak üzere toplam 30 isim arasından seçildi.



Joe Dumars Kupası, 1995-96 sezonundan bu yana her yıl veriliyor. Ödül, sahada sportmenlik değerlerini en iyi temsil eden oyuncuya takdim edilirken, adını Joe Dumars'tan alıyor. Hall of Fame üyesi olan Dumars, ödülün ilk kazananı olmasının yanı sıra 14 yıllık kariyerinin tamamını Detroit Pistons formasıyla geçirmişti.



White, bu ödüle oldukça etkileyici bir kariyer geçmişiyle ulaştı. İki kez NBA All-Defensive Team'e seçilen oyuncu, 2023-24 sezonunda Boston ile şampiyonluk yaşadı. Ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Erkek Milli Basketbol Takımı ile altın madalya kazandı.



