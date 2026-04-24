Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i resmileşti!

24 Nisan Cuma günü yapılan açıklamanın ardından Formula 1'in 2027 sezonundan itibaren Türkiye ile beş yıllık bir anlaşmaya imza attığı resmileşti.Yeni anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix'si, 2031 sezonu sonuna kadar takvimde yer alacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi bahçesinde düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) Tanıtım Programı'ndaki konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başladı.Formula 1'in seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'de de Formula 1'in başta gençler olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisinin hatta tutkunlarının bulunduğunu söyledi.Erdoğan, yarışların ülkede 19 milyon civarında kişiye ulaştığını, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izlendiğini ifade ederek,dedi.Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapıları açarak bu spor dalına verdikleri önemi gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,diye konuştu.Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine bakıldığında, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmenin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan,diyerek sözlerini sonlandırdı.Tanıtım videosunun izletilmesiyle başlanan programda, Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Stefano Domenicali ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Muhammed Ben Sulayem programda birer konuşma yaptı.Programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stefano Domenicali'ye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Muhammed Ben Sulayem'e hediye takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2027 yılında gerçekleşecek F1 Türkiye GP'nin sembolik startı için butona bastı.Daha sonra Red Bull'un şampiyon araçlarından olan Yuki Tsunoda'nın kullandığı F1 test aracı, Galataport'tan hareketle, Karaköy güzergahını takip ederek Dolmabahçe'ye geldi.Turun tamamlanmasının ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, F1 direksiyonu hediye etti.Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.