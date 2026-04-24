Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 10:12 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 10:12

Formula 1 İstanbul ne zaman? 2026 F1 bilet fiyatları

Motor sporlarının zirvesi, hızın ve adrenalinin kalbi Formula 1'in o meşhur V6 hibrit motorlarının çığlığını yeniden İstanbul Park'ta duymak isteyen milyonlarca Türk taraftarın aklında tek bir soru var! Dünyanın en ikonik virajlarından biri olan o efsanevi "8. Viraj"ın (Turn 8) yeniden Formula 1 pilotlarını ağırlayıp ağırlamayacağı devasa bir merak konusu. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Formula 1 İstanbul ne zaman? 2026 F1 yarış takviminde Türkiye var mı, İstanbul Park biletleri satışa çıktı mı?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte FIA tarafından resmi olarak açıklanan o takvim, İstanbul Park ihalesinin perde arkası ve F1'in Türkiye'ye dönüş ihtimali...

Hız tutkunları ve o unutulmaz "Lights out and away we go!" anını İstanbul için duymak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muazzam pistte 2026 yılında şampanya patlayacak mı?
2026 FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİNDE İSTANBUL PARK VAR MI?
Kısa, net ve hevesleri maalesef bir miktar kursakta bırakacak o cevap: Hayır! Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından açıklanan 24 yarışlık resmi 2026 Formula 1 takviminde Türkiye (İstanbul Park Grand Prix) YER ALMAMAKTADIR!

Tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen 2026 sezonu, 8 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başladı ve yıl boyunca kıta kıta dolaşmaya devam edecek. Ancak açıklanan o resmi listede ne yazık ki İstanbul Park bulunmuyor. Dolayısıyla bu yıl için Türkiye özelinde herhangi bir bilet satışı veya F1 organizasyonu teknik olarak mümkün değil.

İSTANBUL PARK İHALESİ VE F1'İN GERİ DÖNÜŞ UMUDU!
Peki, Türkiye F1 defterini tamamen kapattı mı? Kesinlikle hayır! Arka planda inanılmaz bir diplomasi ve altyapı trafiği yaşanıyor:

Yeni İşletmeci ve İhale Şartı: Geçtiğimiz dönemde İstanbul Park'ın işletme hakkı için yapılan dev ihaleyi kazanan yeni yönetimin hedefleri arasında, Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirme garantisi yer alıyordu. Bu kapsamda Liberty Media (F1'in hak sahibi) ile görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor.

Rotasyon Sistemi İhtimali: Formula 1 yönetimi, Avrupa'daki yarış sayısını dengelemek ve takvimi rahatlatmak için Spa (Belçika) veya Zandvoort (Hollanda) gibi pistlerle "dönüşümlü (rotasyonlu)" bir takvim üzerinde çalışıyor. Kulislerden sızan güncel bilgilere göre; Türkiye, güçlü altyapısıyla bu rotasyon sistemine dahil olup önümüzdeki sezonlarda (2027 ve sonrası) takvime kalıcı olarak girmek için en güçlü aday konumunda!

2026 TAKVİMİNDEKİ SÜRPRİZLER: MADRİD GELDİ, YARIŞLAR İPTAL EDİLDİ!
Türkiye'nin yer almadığı 2026 takviminde bu sezon kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynuyor. FIA'nın takviminde göze çarpan o devasa değişiklikler şöyle:

Madrid Sürprizi: İspanya'nın klasikleşen Barselona pistine ek olarak, başkent Madrid'de yepyeni bir cadde pisti (Madrid Grand Prix) ilk kez bu eylül ayında F1 takvimine dahil edildi!


İptal Edilen Yarışlar (Kriz Kapıya Dayandı): Orta Doğu'daki devam eden sıcak çatışmalar ve savaş durumu (İran krizleri) motor sporları dünyasını da vurdu. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle nisan ayında yapılması planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri takvimden tamamen çıkarıldı!

Gözler şimdi, İstanbul Park işletmecilerinin ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) FIA yetkilileriyle yürüttüğü o kapalı kapılar ardındaki dev pazarlıklarda.

Diğer Haberler

Dursun Özbek vites yükseltti: Milyon dolarlık projeler yolda Galatasaray Dursun Özbek vites yükseltti: Milyon dolarlık projeler yolda
Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma! Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen için savunma!
Başkanların karşılıklı derbi karnesi! Galatasaray Başkanların karşılıklı derbi karnesi!
Derbide karaborsa bilet satmışlardı: 5 isim tutuklandı Futbol Derbide karaborsa bilet satmışlardı: 5 isim tutuklandı
Premier Lig'de hoca kıyımı! Premier Lig Premier Lig'de hoca kıyımı!
Karne ne zaman alınacak 2026? Okullar ne zaman kapanıyor? Gündem Karne ne zaman alınacak 2026? Okullar ne zaman kapanıyor?
Son derbilerde kartlar can yakıyor! Galatasaray Son derbilerde kartlar can yakıyor!
Udinese'den Zaniolo için açıklama! Galatasaray Udinese'den Zaniolo için açıklama!
Kayserispor maçı bedava! Mondihome Kayserispor Kayserispor maçı bedava!
Daha fazla göster
