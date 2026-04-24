24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: "Her şeyimizi ortaya koymalıyız"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier League'deki şampiyonluk yarışına dair konuştu.

calendar 24 Nisan 2026 18:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier League'deki şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYMALIYIZ"

Arteta, şampiyonluk ihtimallerine ilişkin net konuştu:

"Ne olacağını bilmiyoruz. Birçok farklı senaryoyu değerlendiriyoruz. Duruma göre farklı şeyler düşünebiliriz. Ama şu an yapmamız gereken tek şey, tüm gücümüzü ortaya koymak. Önümüzdeki beş maç yarın başlıyor. Sahada sahip olduğumuz her şeyi göstermeli ve istediğimiz sonuca ulaşmalıyız."

Premier League'de 33 hafta sonunda Arsenal, 70 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip olan lider Manchester City ise averajla zirvede bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİP NEWCASTLE

Londra ekibi, ligin 34. haftasında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
