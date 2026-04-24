Mikel Arteta'dan şampiyonluk mesajı: 'Her şeyimizi ortaya koymalıyız'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier League'deki şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYMALIYIZ"



Arteta, şampiyonluk ihtimallerine ilişkin net konuştu:



"Ne olacağını bilmiyoruz. Birçok farklı senaryoyu değerlendiriyoruz. Duruma göre farklı şeyler düşünebiliriz. Ama şu an yapmamız gereken tek şey, tüm gücümüzü ortaya koymak. Önümüzdeki beş maç yarın başlıyor. Sahada sahip olduğumuz her şeyi göstermeli ve istediğimiz sonuca ulaşmalıyız."



Premier League'de 33 hafta sonunda Arsenal, 70 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip olan lider Manchester City ise averajla zirvede bulunuyor.



SIRADAKİ RAKİP NEWCASTLE



Londra ekibi, ligin 34. haftasında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.



