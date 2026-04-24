24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Michael Eneramo, hayatını kaybetti

Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.

calendar 24 Nisan 2026 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 16:42
Haber: Sporx.com
Nijeryalı eski futbolcu Michael Eneramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

Eneramo'nun kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı.

Eneramo, Türkiye kariyerinde; Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formalarını giymişti.

Nijeryalı eski oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

KALP SORUNU 2013'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Michael Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı forvet oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.

O dönem yapılan kontrollerde Eneramo'nun kalp kaslarının verimli çalışmadığı, damarlarında sorun çıkarttığı ve bu problemin dizine de olumsuz yönde etki ettiği iddia edilmişti.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA:

"Eski futbolcumuz Michael Eneramo'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kırmızı-beyazlı formamız altında verdiği mücadeleyle her zaman hatırlanacak…

Merhum oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
