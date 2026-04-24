Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 25. yeni bölüm yayınlanacak mı?

Adil ve Esme'nin o hırçın hikayesini ekran başında soluksuz izleyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Furtuna ve Koçari konaklarının kapıları bu akşam yeniden açılacak mı?

Kısa, net ve Karadeniz sevdalılarının yüreğine su serpecek o müjdeli cevap: Evet! Taşacak Bu Deniz dizisi BUGÜN (24 Nisan 2026 Cuma) yepyeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak!

Yayından kaldırıldığına veya final yaptığına dair sosyal medyada dolaşan söylentilerin tamamı asılsızdır. Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki gerilimin zirveye tırmanacağı, izleyiciyi koltuğuna çivileyecek olan 25. yeni bölüm, bu akşam Türkiye saati ile tam 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Geçtiğimiz hafta cuma (17 Nisan) akşamı ekran başında yeni bölüm bekleyen izleyiciler, dizinin tekrar bölümüyle karşılaşınca büyük bir şok yaşamıştı. Bu bir haftalık ayrılığın ardında yatan asıl neden ise son derece hassas bir süreçti:

Milli Yas ve Üzüntü: Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan o kahredici okul saldırıları nedeniyle tüm ülke yasa boğuldu. Acıların bu kadar taze olduğu bir ortamda "Taşacak Bu Deniz" gibi içerisinde yer yer silah ve yoğun husumet barındıran dizilerin yayınlanmasının uygun olmayacağı kararlaştırıldı.

Şiddet Sahnelerinin Törpülenmesi: Sadece bu dizi değil; aynı akşam yayınlanan birçok yapımda olduğu gibi, kanal yönetimi ve yapım şirketi radikal bir karar alarak şiddet kullanımının dozunu azaltmak için senaryoda zorunlu kurgu revizyonuna gitti. Yeni bölümün bir hafta gecikmesinin ana sebebi, kesilen ve yeniden kurgulanan bu gerilim sahneleriydi.

Bir haftalık zorunlu aranın ardından ekranlara geri dönen dizide bu akşam izleyiciyi tam anlamıyla bir "hayatta kalma" savaşı bekliyor!

Koçari Köyü'nde Felaket: Geçtiğimiz bölümün finalinde Şerif Furtuna'nın hazırladığı o korkunç tuzağın Koçari Köyü'nde başlattığı felaketin yankıları bu bölümün ana merkezinde olacak.

Adil ve Oruç'un Rusya Sınavı: Tuzağa çekilen Adil ve Oruç, Rusya'da adeta ölümle burun buruna gelirken; onları kurtarmak için Eleni'nin yapacağı sürpriz hamle dengeleri tamamen değiştirecek.

Esme'nin Kararı: Tüm bu kaosun ortasında boşanma sevincini yarıda bırakan Esme ise kardeşi Sevcan'ın gizli planlarını öğrenince büyük bir yol ayrımına girecek!

Bu akşam çayını demleyip ekran başına geçecek olan Karadeniz tutkunları için TRT 1'in resmi yayın takvimi:

19.00 | Ana Haber (Canlı)

19.55 | İddiaların Aksine

20.00 | Taşacak Bu Deniz (25. Yeni Bölüm)

00.15 | Pelin Çift ile Gündem Ötesi