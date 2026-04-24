Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 25. yeni bölüm yayınlanacak mı?
Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 16:55
Güncelleme Tarihi:
24 Nisan 2026 16:55
TRT 1 ekranlarında cuma akşamları Karadeniz fırtınası estiren, Furtuna ve Koçari ailelerinin o amansız mücadelesini ekranlara taşıyan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin hayranları büyük bir merak içinde! Geçtiğimiz hafta tüm ülkeyi yasa boğan olayların ardından zorunlu bir revizyon arasına giren ve yeni bölümü ekrana gelmeyen sevilen dizinin akıbeti nihayet netleşti. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan hikayenin takipçileri, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı? Taşacak Bu Deniz bugün yeni bölüm yayınlanacak mı, dizi yayından mı kalktı?" sorguları dizi sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte TRT 1'in güncel yayın akışı ve o çok konuşulan 25. bölümün yayın tarihi...
Adil ve Esme'nin o hırçın hikayesini ekran başında soluksuz izleyen dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Furtuna ve Koçari konaklarının kapıları bu akşam yeniden açılacak mı?
BUGÜN TAŞACAK BU DENİZ VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? (24 NİSAN 2026)Kısa, net ve Karadeniz sevdalılarının yüreğine su serpecek o müjdeli cevap: Evet! Taşacak Bu Deniz dizisi BUGÜN (24 Nisan 2026 Cuma) yepyeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak!Yayından kaldırıldığına veya final yaptığına dair sosyal medyada dolaşan söylentilerin tamamı asılsızdır. Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki gerilimin zirveye tırmanacağı, izleyiciyi koltuğuna çivileyecek olan 25. yeni bölüm, bu akşam Türkiye saati ile tam 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.DİZİ GEÇEN HAFTA NEDEN YOKTU? (ZORUNLU SENARYO REVİZYONU)Geçtiğimiz hafta cuma (17 Nisan) akşamı ekran başında yeni bölüm bekleyen izleyiciler, dizinin tekrar bölümüyle karşılaşınca büyük bir şok yaşamıştı. Bu bir haftalık ayrılığın ardında yatan asıl neden ise son derece hassas bir süreçti:Milli Yas ve Üzüntü: Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan o kahredici okul saldırıları nedeniyle tüm ülke yasa boğuldu. Acıların bu kadar taze olduğu bir ortamda "Taşacak Bu Deniz" gibi içerisinde yer yer silah ve yoğun husumet barındıran dizilerin yayınlanmasının uygun olmayacağı kararlaştırıldı.Şiddet Sahnelerinin Törpülenmesi: Sadece bu dizi değil; aynı akşam yayınlanan birçok yapımda olduğu gibi, kanal yönetimi ve yapım şirketi radikal bir karar alarak şiddet kullanımının dozunu azaltmak için senaryoda zorunlu kurgu revizyonuna gitti. Yeni bölümün bir hafta gecikmesinin ana sebebi, kesilen ve yeniden kurgulanan bu gerilim sahneleriydi.TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (RUSYA KRİZİ)Bir haftalık zorunlu aranın ardından ekranlara geri dönen dizide bu akşam izleyiciyi tam anlamıyla bir "hayatta kalma" savaşı bekliyor!Koçari Köyü'nde Felaket: Geçtiğimiz bölümün finalinde Şerif Furtuna'nın hazırladığı o korkunç tuzağın Koçari Köyü'nde başlattığı felaketin yankıları bu bölümün ana merkezinde olacak.
Adil ve Oruç'un Rusya Sınavı: Tuzağa çekilen Adil ve Oruç, Rusya'da adeta ölümle burun buruna gelirken; onları kurtarmak için Eleni'nin yapacağı sürpriz hamle dengeleri tamamen değiştirecek.Esme'nin Kararı: Tüm bu kaosun ortasında boşanma sevincini yarıda bırakan Esme ise kardeşi Sevcan'ın gizli planlarını öğrenince büyük bir yol ayrımına girecek!24 NİSAN 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞIBu akşam çayını demleyip ekran başına geçecek olan Karadeniz tutkunları için TRT 1'in resmi yayın takvimi:19.00 | Ana Haber (Canlı)19.55 | İddiaların Aksine20.00 | Taşacak Bu Deniz (25. Yeni Bölüm)00.15 | Pelin Çift ile Gündem Ötesi
