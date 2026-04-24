Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı!

Rizespor maçında son dakikada yaptığı hata nedeniyle sarı-lacivertlilerin sahadan beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi olan ve moral olarak dibe vuran Ederson için son kararın verildiği öğrenildi.



Galatasaray derbisinde kaleyi Tarık Çetin'in koruması da gündeme gelse de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun büyük maç tecrübesi nedeniyle Brezilyalı file bekçisine şans vermeyi düşündüğü bildirildi.



TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR



İtalyan çalıştırıcının özellikle Premier Lig'de çok önemli maçlara çıkan Ederson'un bu tecrübesinden faydalanmak istediği belirtildi. Öte yandan idmanlara başlayan Marco Asensio'nun da Galatasaray derbisinde sahada olacağı bildirildi.



