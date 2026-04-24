23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı!

Ederson'un Fenerbahçe'de geleceği tartışılmaya başlarken Galatasaray derbisinde de kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, kritik maç öncesinde kararını verdi.

calendar 24 Nisan 2026 08:17
Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Rizespor maçında son dakikada yaptığı hata nedeniyle sarı-lacivertlilerin sahadan beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi olan ve moral olarak dibe vuran Ederson için son kararın verildiği öğrenildi.

Galatasaray derbisinde kaleyi Tarık Çetin'in koruması da gündeme gelse de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun büyük maç tecrübesi nedeniyle Brezilyalı file bekçisine şans vermeyi düşündüğü bildirildi.

TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR

İtalyan çalıştırıcının özellikle Premier Lig'de çok önemli maçlara çıkan Ederson'un bu tecrübesinden faydalanmak istediği belirtildi. Öte yandan idmanlara başlayan Marco Asensio'nun da Galatasaray derbisinde sahada olacağı bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.