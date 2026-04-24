24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı'nın İtalya macerası

Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı, başarısını İtalya'da da sürdürme peşinde.

calendar 24 Nisan 2026 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımı, Süper Lig'de elde ettiği başarının ardından ilk kez katılacağı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'ndan kupayla dönmeyi hedefliyor.
Yaklaşık 10 yıldır Erkekler Salon Süper Ligi'nde mücadele eden Konya temsilcisi, 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa biletini aldı.

Takım, 19-25 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek organizasyon için hazırlıklarını Saraçoğlu Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Şampiyona heyecanı sardı

Antrenör Ömer Faruk Özkan, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Takımın sezonu üçüncü sırada bitirerek önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Özkan, "Bu sonuçla Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Bu başarıda sporcularımızın, teknik ekibimizin ve yöneticilerimizin büyük emeği var. Farklı ülkelerden 10 takımın katılacağı bu turnuvadan şampiyon çıkıp, kupayı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Özkan, turnuvanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

"Tarihimizde ilk defa katılacağımız bir şampiyona olduğu için büyük heyecan var. Kadromuzun büyük bölümü ilk kez Avrupa'da forma giyecek. Genç ve dinamik bir ekibiz. Bu nedenle hazırlık sürecimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Kulübümüzün 15 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde etmesi bizim için gurur verici."

Gufran Ünüvar: "Konya'nın sporcu karşılamaları motivasyon kaynağı"

Takım sporcularından Gufran Ünüvar ise hokeye lise yıllarında başladığını ve ilk kez yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Turnuvanın hem şehir hem de kulüp için büyük önem taşıdığına işaret eden Ünüvar, "Kesinlikle şampiyonluğu hedefliyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İlk defa yurt dışına çıkacak olmanın heyecanı tarif edilemez. Konyalılar, uluslararası başarı elde eden sporcuları çok güzel karşılıyor. Bu da sporcular için motivasyon kaynağı oluyor. İnşallah biz de şampiyonlukla döneriz ve böyle karşılanırız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Beratcan Akgül de 18 kişilik kadroda 17 oyuncunun ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacağını belirterek, "İlk defa o atmosferi göreceğiz. Avrupa'da hokey daha popüler bir spor. Oradaki başarılarımız ülkemizde bu branşa olan ilgiyi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
