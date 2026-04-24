24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Udinese'den Zaniolo için açıklama!

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istediklerini ve İtalyan oyuncuyu satma planları olmadığını söyledi.

calendar 24 Nisan 2026 11:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'den Zaniolo için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

Nani, Zaniolo'nun opsiyonu için hala süreleri olduğunu ancak İtalyan oyuncunun opsiyonunu kullanmayı ve kadroda tutmayı planladıklarını söyledi.

OPSİYON VE TRANSFER YANITI

Gianluca Nani, Zaniolo'nun opsiyonuyla ilgili, "Özellikle teknik kalitesinden şüphemiz yoktu ve iyi bir performans gösterdi. Ayrıca kendisi de istekli, yani bu yönde ilerleyeceğiz. Şu anda bunu konuşmak için erken, bu bizim hakkımız, yani bizim seçimimiz ve şu anda başka konulara odaklanmış durumdayız." dedi.

Zaniolo'nun Udinese'de ortaya koyduğu performansın ardından İtalyan oyuncuyla ilgili Napoli ve Milan gibi takımlar da gündeme gelmeye başladı.

26 yaşındaki futbolcu hakkındaki transfer söylentilerine cevap veren Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, "Kapımızı çalanlara nazik davranırız, onlara bir fincan çay ikram ederiz ancak Nicolo Zaniolo'yu satmayacağız." diye yanıt verdi.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de bu sezon 31 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.