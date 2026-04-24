Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!

Bournemouth forması giyen Marcos Senesi, gelecek sezon Tottenham forması giyebilir.



TOTTENHAM ANLAŞTI



Sky'da yer alan habere göre, Tottenham, Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli stoper ile prensip anlaşmasına vardı.



Senesi, Tottenham'ın Premier Lig'de kalması halinde yaz aylarında bedelsiz olarak Londra temsilcisine katılmayı kabul etti.



HENÜZ İMZA YOK

KÜME DÜŞME DURUMU



Tottenham ve 28 yaşındaki arasında şu anda imzalanan bir sözleşme bulunmuyor. Transferde son kararı Tottenham'ın kararı belirleyecek. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Tottenham'ın lig sonundaki durumu da Senesi'nin geleceği için belirleyici olacak.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ!



Bournemouth forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Senesi, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.



