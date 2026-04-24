24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Tottenham'dan Senesi ile prensip anlaşması!

Tottenham, Bournemouth ile sözleşmesi biten Arjantinli stoper Marcos Senesi ile prensip anlaşmasına vardı. Senesi, Tottenham'ın Premier Lig'de kalması halinde transfere "Evet" dedi.

calendar 24 Nisan 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth forması giyen Marcos Senesi, gelecek sezon Tottenham forması giyebilir.

TOTTENHAM ANLAŞTI

Sky'da yer alan habere göre, Tottenham, Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli stoper ile prensip anlaşmasına vardı.

Senesi, Tottenham'ın Premier Lig'de kalması halinde yaz aylarında bedelsiz olarak Londra temsilcisine katılmayı kabul etti.

HENÜZ İMZA YOK
KÜME DÜŞME DURUMU

Tottenham ve 28 yaşındaki arasında şu anda imzalanan bir sözleşme bulunmuyor. Transferde son kararı Tottenham'ın kararı belirleyecek. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Tottenham'ın lig sonundaki durumu da Senesi'nin geleceği için belirleyici olacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ!

Bournemouth forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Senesi, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
