24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

PFDK'dan Metin Öztürk kararı

PFDK, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ceza vermedi.

24 Nisan 2026 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 11 kulübe ceza verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Fenerbahçe'ye, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon 600 bin, saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi gerekçeleriyle 220'şer bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 210 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Kurul, Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 330 bin, çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 240 bin ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.

Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle kurula sevk edilen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ise ceza verilmedi.

PFDK, Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 240 bin, saha olaylarından 220 bin ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından da 300 bin olmak üzere 1 milyon 760 bin lira para cezası ile kısmı tribün kapatma cezası kesti.

Antalyaspor ile Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220'şer bin lira para cezası veren kurul, kulüplere çeşitli sebeplerden kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

Çaykur Rizespor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 72 bin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden de 220 bin olmak üzere toplamda 292 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Kurul, Kocaelispor'a da saha olaylarından 440 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından da 300 bin olmak üzere 740 bin para cezası ile çeşitli nedenlerden kısmi tribün kapatma cezası kesti.

PFDK, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 660 bin, çirkin ve kötü tezahürattan 520 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten de 63 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 453 bin lira para cezası ile kısmı tribün kapatma cezası uyguladı.

Gençlerbirliği'ne merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından da 960 bin olmak üzere 1 milyon 170 bin lira para cezası kesen kurul, Samsunspor'a saha olaylarından 220 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürattan kısmi tribün kapatma cezası verdi.

PFDK, Gaziantep FK'ye de çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olaylarından da 220 bin olmak üzere toplamda 620 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası kararı aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.