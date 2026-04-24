24 Nisan
Başakşehir-Kasımpaşa
20:00
24 Nisan
RB Leipzig-Union Berlin
21:30
24 Nisan
Sunderland-N. Forest
22:00
24 Nisan
Real Betis-Real Madrid
22:00
24 Nisan
SSC Napoli-Cremonese
21:45
24 Nisan
Brest-Lens
21:45

Fenerbahçe'den tepki: "Galatasaray arsızlık yapıyor"

Fenerbahçeli yetkililer, A Spor'a yaptıkları açıklamada Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayı 'arsızlık' olarak nitelendirdi.

calendar 24 Nisan 2026 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, derbiye Yasin Kol'un atanmasının ardından açıklama yaptı.

Fenerbahçe yönetimi de ezeli rakibine önce sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi: "Sakın ha sarıyı çıkarma... Sakın ha kırmızıyı gösterme... Sakın ha VAR'a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma... Sakın ha... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'İlişkiler askıya'... Sıra bu maçta mı?"

"GALAASARAY'IN YAPTIĞI ARSIZLIK"

Ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yetkililer, Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayı 'arsızlık' olarak nitelendirdi ve "23 Nisan günü asla böyle tartışmaların içine girmek istemezdik ancak rakibimiz sürekli ayrıcalık talebi yaparak bizi de açıklama yapmak durumunda bıraktı. Derbi öncesi tamamen ortamı gererek Galatasaray Kulübü ayrıcalık bekliyor. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.