Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off ve play-out etaplarında 7. hafta maçları oynanacak

calendar 24 Nisan 2026 10:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maçlarının programı şöyle:

PLAY-OFF

25 Nisan Cumartesi:

17.00 Beşiktaş - Altınpost Giresunspor (Süleyman Seba)

26 Nisan Pazar:

16.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Nilüfer Belediyespor - İstanbul Gençlik (Üçevler)

PLAY-OUT

26 Nisan Pazar:

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Porsuk)

Öte yandan 26 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Güneysuspor-Köyceğiz Belediyespor maçı, Köyceğiz ekibinin federasyona "başvurusuyla" iptal edildi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
