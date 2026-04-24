Seyrantepe'de Fenerbahçe farkı

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 10 yılda oyunun sadece 118 dakikasında yenik duruma düştü. Fenerbahçe bu süreçte 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, Cimbom rakibini yalnızca 1 kez mağlup edebildi.

calendar 24 Nisan 2026 09:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında son yıllarda deplasmanda dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

Sarı-Lacivertliler, son 10 yılda Aslantepe'de oynanan derbilerde oyunun büyük bölümünde üstün taraf olmayı başardı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin sadece 118 dakika boyunca geride oynaması, deplasman karnesinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

İstatistikler de bu tabloyu destekler nitelikte. Son 10 yıldaki lig maçlarına bakıldığında Kanarya, rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sarı-Kırmızılılar ise bu periyotta 1 kez kazandı. Nitekim rekabetin genel son 9 maçı verilerinde de Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray'ın bu süreçteki tek galibiyeti ise 2022-23'te 3-0'lık skor oldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİK DAKİKALARI

SEZON SKOR DAKİKA
2024-25 0-0 0
2023-24 0-1 0
2022-23 3-0 62
2021-22 1-2 15
2020-21 0-0 0
2019-20 0-0 0
2018-19 2-2 41
2017-18 0-0 0
2016-17 0-1 0
 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

