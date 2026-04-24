23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
1-0
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
1-1
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
6-1
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
2-0
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-1
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-2
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
2-1UZS

Victor Osimhen'den takıma motivasyon

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etti.

24 Nisan 2026 07:34
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kupadan elenmenin hayal kırıklığı yaşanırken, Victor Osimhen kaptan olmamasına rağmen bir lider gibi hareket etti.

Sakatlığını atlatan ve 35 gün sonra kupadaki Gençlerbirliği maçıyla sahalara geri dönen golcü futbolcu, karşılaşma sonrası ilk olarak tribünlerin tepki gösterdiği Günay Güvenç'i teselli etti.

OSIMHEN'İN SÖZLERİ

Osimhen perşembe günü takım arkadaşlarını derbi öncesi motive etmeye devam etti.

Osimhen'in "Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Herkes gibi ben de sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. Şimdi üzülmenin zamanı değil. Şampiyonluk için önemli bir maça çıkacağız ve kendimizi iyi hazırlayalım" dediği öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN TEBRİK

Teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli futbolcuyu gösterdiği aidiyet ve takımı sahiplenme hareketi nedeniyle özel olarak tebrik ettiği ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
