Victor Osimhen'den takıma motivasyon

Galatasaray'da kupadan elenmenin hayal kırıklığı yaşanırken, Victor Osimhen kaptan olmamasına rağmen bir lider gibi hareket etti.
Sakatlığını atlatan ve 35 gün sonra kupadaki Gençlerbirliği maçıyla sahalara geri dönen golcü futbolcu, karşılaşma sonrası ilk olarak tribünlerin tepki gösterdiği Günay Güvenç'i teselli etti.
OSIMHEN'İN SÖZLERİ
Osimhen perşembe günü takım arkadaşlarını derbi öncesi motive etmeye devam etti.
Osimhen'in "Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Herkes gibi ben de sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. Şimdi üzülmenin zamanı değil. Şampiyonluk için önemli bir maça çıkacağız ve kendimizi iyi hazırlayalım" dediği öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN TEBRİK
Teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli futbolcuyu gösterdiği aidiyet ve takımı sahiplenme hareketi nedeniyle özel olarak tebrik ettiği ifade edildi.
