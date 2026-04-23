23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
0-0105'
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
1-020'
23 Nisan
Levante-Sevilla
1-0DA
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-03'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-063'
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-06'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
0-05'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
21:45

EuroLeague'de en iyi savunma oyuncusu Alpha Diallo oldu

calendar 23 Nisan 2026 19:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 20:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de yılın en iyi savunma oyuncusu, Fransa ekibi Monaco'nun kısa forveti Alpha Diallo seçildi.

Organizasyonun açıklamasına göre Diallo, ligdeki başantrenörlerin oylarıyla 2025-26 sezonunun en iyi savunma oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Diallo, EuroLeague normal sezonunda çıktığı 38 maçta 11,9 sayı, 4,4 ribaunt, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Oylamada Fenerbahçe Beko'dan Nicolo Melli ikinci, Olympiakos'tan Thomas Walkup ise üçüncü oldu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
