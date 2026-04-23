23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu.

23 Nisan 2026 12:03 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 12:33
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.



Süper Lig'de 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

24 Nisan Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
