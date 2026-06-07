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Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Aziz Yıldırım!

Resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün sonra Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.

calendar 07 Haziran 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 22:24
Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Aziz Yıldırım!
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Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için ise sarı pusula kullanıldı.

Kongrede kullanılan 27 bin 387 oyun, 27 bin 172 geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

Aziz Yıldırım, 45 sandığın tamamında Hakan Safi'ye üstünlük sağlamayı başardı.




2926 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ!

3  Haziran 2018'deki seçimi kaybederek Fenerbahçe başkanlığından ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün (2926 gün) sonra geri döndü.

AÇILAN SANDIKLAR

🗳️ 2. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 401
◻️HAKAN SAFİ: 201

🗳3. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 391
◻️HAKAN SAFİ: 225

🗳 5. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 397
◻️HAKAN SAFİ: 233

🗳7. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 338
◻️HAKAN SAFİ: 224

🗳8. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 353
◻️HAKAN SAFİ: 225

🗳9. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 355
◻️HAKAN SAFİ: 231

🗳10. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 407
◻️HAKAN SAFİ: 223

🗳11. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 410
◻️HAKAN SAFİ: 230

🗳13. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 406
◻️HAKAN SAFİ: 227

🗳14. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 391
◻️HAKAN SAFİ: 225

🗳16. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 387
◻️HAKAN SAFİ: 223

🗳20. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 351
◻️HAKAN SAFİ: 224

🗳23. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 371
◻️HAKAN SAFİ: 229

🗳29. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 371
◻️HAKAN SAFİ: 214

🗳️30. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 81
◻️HAKAN SAFİ: 40

🗳️ 33. Sandık Sonucu:
🟨AZİZ YILDIRIM: 398
◻️HAKAN SAFİ: 221

🗳️ 35. Sandık Sonucu:
🟨AZİZ YILDIRIM: 273
◻️HAKAN SAFİ: 225

🗳️44. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 406
◻️HAKAN SAFİ: 255

🗳️45. Sandık
🟨AZİZ YILDIRIM: 311
◻️HAKAN SAFİ: 166



SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANAN HER ŞEYİ ANBEAN AKTARDIK! BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ!
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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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