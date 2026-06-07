Fenerbahçe'nin başkanı yeniden Aziz Yıldırım!

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Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı.Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için ise sarı pusula kullanıldı.Kongrede kullanılan 27 bin 387 oyun, 27 bin 172 geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.Aziz Yıldırım, 45 sandığın tamamında Hakan Safi'ye üstünlük sağlamayı başardı.3 Haziran 2018'deki seçimi kaybederek Fenerbahçe başkanlığından ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün (2926 gün) sonra geri döndü.🗳️ 2. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 401◻️HAKAN SAFİ: 201🗳3. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 391◻️HAKAN SAFİ: 225🗳 5. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 397◻️HAKAN SAFİ: 233🗳7. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 338◻️HAKAN SAFİ: 224🗳8. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 353◻️HAKAN SAFİ: 225🗳9. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 355◻️HAKAN SAFİ: 231🗳10. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 407◻️HAKAN SAFİ: 223🗳11. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 410◻️HAKAN SAFİ: 230🗳13. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 406◻️HAKAN SAFİ: 227🗳14. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 391◻️HAKAN SAFİ: 225🗳16. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 387◻️HAKAN SAFİ: 223🗳20. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 351◻️HAKAN SAFİ: 224🗳23. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 371◻️HAKAN SAFİ: 229🗳29. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 371◻️HAKAN SAFİ: 214🗳️30. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 81◻️HAKAN SAFİ: 40🗳️ 33. Sandık Sonucu:🟨AZİZ YILDIRIM: 398◻️HAKAN SAFİ: 221🗳️ 35. Sandık Sonucu:🟨AZİZ YILDIRIM: 273◻️HAKAN SAFİ: 225🗳️44. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 406◻️HAKAN SAFİ: 255🗳️45. Sandık🟨AZİZ YILDIRIM: 311◻️HAKAN SAFİ: 166