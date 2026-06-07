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Mahmut Uslu'dan seçim sonrası birlik mesajı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, rekor oyla gelen yönetime büyük sorumluluk düştüğünü belirterek camiaya birlik çağrısı yaptı

calendar 07 Haziran 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mahmut Uslu'dan seçim sonrası birlik mesajı
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Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde başkanlık koltuğuna yeniden Aziz Yıldırım oturdu. Seçimin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, NOW Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Uslu, seçim sonuçlarının camianın beklentileriyle örtüştüğünü belirterek, alınan yüksek oy sayısının kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

Seçimde rekor seviyede katılım ve oy kullanımı gerçekleştiğini vurgulayan Mahmut Uslu, şunları kaydetti:

"Rekor seviyede gelen oldu. 17 bin 245 oy alındı. Bu bize daha büyük sorumluluk veriyor. Sıra şampiyonlukta. Bunun için her şeyi yapacağız."

Uslu, yeni dönemde yönetimin en önemli hedefinin Fenerbahçe'yi yeniden şampiyonluğa taşımak olduğunu ifade etti.

"ARTIK OCU BUCU YOK"

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Uslu, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Artık ocu bucu olmadan hep beraber omuzlayacağız ve şampiyonluğu getireceğiz Fenerbahçe'ye. Türkiye'nin mutluluk oranını artıracağız, çok inanıyoruz buna" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİLERİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Yeni dönemde camianın tüm kesimlerini ortak hedef etrafında toplamak istediklerini söyleyen Uslu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz elimizden geleni yapacağız ve tüm Türkiye'de Fenerbahçeliler'i birleştirmeliyiz."

"65-35 GİBİ DÜŞÜNÜYORDUK SONUÇLARI"

Seçim atmosferine ilişkin de konuşan Mahmut Uslu, saha ve tribünlerde hissettikleri desteğin sonuçlara yansıdığını belirtti.

Uslu, "65-35 gibi düşünüyorduk sonuçları, sevgi seli vardı, rüzgar vardı. Doğru çıktı." açıklamasına bulundu.

MURIQI SORUSUNA YANIT

Transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Uslu, "Mazbatayı almadan hiçbir şey açıklanmaz." dedi. 

 

 

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