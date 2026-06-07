MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci sırada bitirdi.
Sezonun 8. yarışı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Marc Marquez, 42 dakika 55.325 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.
Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 1.343 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 11.632 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Marquez, İtalyan motosikletçiler Giacomo Agostini (122) ve Valentino Rossi'den (115) sonra tüm sınıflarda 100 etap galibiyetine ulaşan üçüncü pilot oldu.
Genel klasman lideri İtalyan Marco Bezzecchi (Aprilia), ilk turda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) ise yarışı, liderin 25.135 saniye arkasında bitirerek 11. sırayı aldı.
Sezonun 9. etabı Çekya Grand Prix'si, 21 Haziran'da koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 160
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138
4. Pedro Acosta (İspanya): 132
5. Marc Marquez (İspanya): 108
22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9
Toprak Razgatlıoğlu 11. sırada, zafer Marc Marquez'in!
MotoGP'nin Macaristan'daki 8. etabını Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 11. sırada tamamladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci sırada bitirdi.
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