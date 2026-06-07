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Kimi Antonelli, F1'i domine ediyor!

Mercedes-AMG'nin 19 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli, sezonun 6. yarışı Monaco'yu da kazandı ve üst üste 5. kez damalı bayrağı ilk gören olup zirvedeki farkı artırdı.

calendar 07 Haziran 2026 18:30 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kimi Antonelli, F1'i domine ediyor!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde 78 tur üzerinden yapılan yarışta İtalyan pilot, 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti.

Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Fransız pilotu Isack Hadjar ise liderin 23.394 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezon, 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

3. George Russell (Büyük Britanya): 88

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Oscar Piastri (Avustralya): 60

- Takımlar

1. Mercedes: 244

2. Ferrari: 165

3. McLaren: 118

4. Red Bull: 72

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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