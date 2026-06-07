Varandas'ın Fenerbahçe'ye yanıtı Suarez'i duygulandırdı!

Fenerbahçe'de kritik başkanlık seçimi yapılırken, Sporting'in golcüsü Luis Suarez cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



Sporting Başkanı Frederico Varandas'ın, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Luis Suarez'in temsilcileriyle sözlü anlaşmaya vardığı yönündeki iddialara verdiği yanıt, Kolombiyalı golcü tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.



SUAREZ DUYGULANDI



Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Varandas'ın açıklamaları, Sporting'in 28 yaşındaki yıldızını hem mutlu etti hem de duygulandırdı.



VARANDAS'TAN NET MESAJ



Varandas, cuma günü Lizbon Kitap Fuarı'nda CMTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Sporting'deki hiçbir oyuncu transfer piyasasına kapalı değildir. Ancak bir garanti veriyorum; eğer Hakan Safi seçimi kazanırsa, Suarez'in fiyatı 80 milyon eurodur, bir kuruş bile eksik değil. Tek yapmaları gereken bu bedeli ödemek. Kendisi büyük bir profesyonel. 2025/26 sezonunda 38 gol attı, gelecek yıl ise 40 gol atacak."



KULÜBÜN GÜVENİNİ HİSSETTİ



Haberde yer alan bilgilere göre Suarez, bonservis bedelinin serbest kalma maddesi seviyesinde tutulmasını kulüp içerisindeki öneminin göstergesi olarak değerlendiriyor.



Kolombiyalı futbolcu ayrıca, Varandas'ın sözlerini kendisine duyulan güvenin ve Sporting'de daha da gelişebileceğine olan inancın açık bir işareti olarak görüyor.



FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DİKKAT ÇEKTİ



Kolombiya Milli Takımı kampında bulunan ve Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı mücadele edecek olan Suarez'in, Hakan Safi'nin teklifinden etkilenmesindeki en önemli unsurun önerilen yüksek maaş olduğu aktarıldı.



Söz konusu teklifin, oyuncunun ailesine ve gelecek nesillerine ekonomik güvence sağlayabilecek düzeyde olduğu ifade edildi.



SPORTING'E SÖZ VERDİ



Öte yandan Suarez'in Sporting'de kalması halinde sezona tamamen odaklanmış şekilde başlayacağı ve kulübe duyduğu minnetle elinden gelenin en iyisini vermeye devam edeceği kaydedildi.



GÖZLER FENERBAHÇE SEÇİMİNDE



Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe başkanlık seçiminde Hakan Safi ile Aziz Yıldırım yarışıyor.



Seçim sonuçlarının ardından Sporting cephesinin nasıl bir yol izleyeceği de netlik kazanacak.



Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde Luis Suarez transferinin gündemde kalması beklenirken, Aziz Yıldırım'ın zaferi durumunda dosyanın kapanabileceği belirtiliyor.



HAKAN SAFİ: "ANLAŞMAMIZ VAR"



Hakan Safi, dün yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Transfer görüşmeleri haftalar önce başladı. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaşmamız var."



Safi açıklamalarının devamında şunları söyledi:



"Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız. Daha fazlası da gelecek. İmzalanmamış sözleşmeler hakkında konuşmam. Bu anlaşmaları çok dikkatli şekilde değerlendirdik ve taraftarların beklentilerini karşılayacak isimleri titizlikle seçtik. Verdiğim sözlerden asla geri adım atmam."



