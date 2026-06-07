Hakan Safi'den Çalhanoğlu sürprizi!

💥💥Hakan Safi'nin seçim hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.pic.twitter.com/Hr9qmQqjdn https://t.co/rPE7Cz2pZY



— Sporx (@sporx) June 6, 2026

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendirecek bir gelişme yaşandı.Başkan Adayı Hakan Safi, Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı..Hakan Safi ve ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin gerçekleşmesi için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi.Transferin resmiyet kazanması, yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna bağlı. Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kazanması halinde Hakan Çalhanoğlu transferinin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Hakan Safi'nin X'teki seçim hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeride konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada;ifadeleri kullanıldı.Inter'de geride kalan sezonda 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.