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Hakan Safi'den Çalhanoğlu sürprizi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı..

calendar 07 Haziran 2026 01:48 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 02:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Hakan Safi'den Çalhanoğlu sürprizi!
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Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendirecek bir gelişme yaşandı.

Başkan Adayı Hakan Safi, Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.. 

Hakan Safi ve ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin gerçekleşmesi için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi.

Transferin resmiyet kazanması, yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna bağlı. Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kazanması halinde Hakan Çalhanoğlu transferinin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDEN PAYLAŞIM

Hakan Safi'nin X'teki seçim hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.

MENAJERİ DE AÇIKLADI: "ANLAŞTIK"

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeride konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık.

Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız."  ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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