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Fransa Açık'ta final zamanı: Zverev - Cobolli

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev ile İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya gelecek.

calendar 07 Haziran 2026 09:39
Haber: AA
Fransa Açık'ta final zamanı: Zverev - Cobolli
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak. Final karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

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