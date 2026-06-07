İsmail Yüksek'ten öz eleştiri: "Bize yakışmadı!"
Milli futbolcu İsmail Yüksek, Venezuela galibiyetine rağmen takımın eksiklerini gördüklerini belirterek Dünya Kupası'na daha güçlü ve hazır bir şekilde gireceklerini söyledi.
"MORALLİ BAŞLAYACAĞIZ!"
Karşılaşma ve Dünya Kupası hakkında görüşlerini dile getiren İsmail Yüksek "İyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir gurur. İki hazırlık maçını kazandık, moralli başlayacağız." dedi.
"SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK!"
Veneuzela maçında iyi bir oyun olmadığını söyleyen İsmail Yüksek "Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik, Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız.
Az önce içeride öz eleştirimizi yaptık ve çok daha sağlam oynamamız gerektiğini konuştuk. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı Gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız." ifadelerini kullandı.
"MONTELLA DOĞRU SÖYLEMİŞ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın "Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor." sözlerinin hatırlatılması üzerine İsmail Yüksek, "Hocamız doğru söylemiş. Çok iyi bir ortam, çok iyi arkadaşlık var. Dünya Kupası'nda da bu devam edecek" dedi.
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|Özbekistan
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