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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

İsmail Yüksek'ten öz eleştiri: "Bize yakışmadı!"

Milli futbolcu İsmail Yüksek, Venezuela galibiyetine rağmen takımın eksiklerini gördüklerini belirterek Dünya Kupası'na daha güçlü ve hazır bir şekilde gireceklerini söyledi.

calendar 07 Haziran 2026 03:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
İsmail Yüksek'ten öz eleştiri: 'Bize yakışmadı!'
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A Milli Takım'ın Veneuzela ile oynadığı maçı 2-1 kazanmasının ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

"MORALLİ BAŞLAYACAĞIZ!"

Karşılaşma ve Dünya Kupası hakkında görüşlerini dile getiren İsmail Yüksek "İyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir gurur. İki hazırlık maçını kazandık, moralli başlayacağız." dedi.

"SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK!"

Veneuzela maçında iyi bir oyun olmadığını söyleyen İsmail Yüksek "Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik, Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız.

Az önce içeride öz eleştirimizi yaptık ve çok daha sağlam oynamamız gerektiğini konuştuk. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı Gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA DOĞRU SÖYLEMİŞ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın "Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor." sözlerinin hatırlatılması üzerine İsmail Yüksek, "Hocamız doğru söylemiş. Çok iyi bir ortam, çok iyi arkadaşlık var. Dünya Kupası'nda da bu devam edecek" dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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