Leroy Sane sahneye çıktı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi mağlup etti!

⚽️Almanya, ABD karşısında maçın hemen başında Kai Havertz'in bulduğu golle öne geçiyor! pic.twitter.com/MUbawCCpCK



— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026

🚀 OF! OF! OF!



⚽️ ABD'de Antonee Robinson, Almanya karşısında harika bir gole imza attı!



🇺🇸 ABD, Almanya karşısında 1-1'i yakaladı. pic.twitter.com/AY7KpzZImo https://t.co/OLoHHQA3HW



— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu'nin golüyle tekrar öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.