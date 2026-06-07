Leroy Sane sahneye çıktı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi mağlup etti!
ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane, Almanya'ya galibiyeti getiren 2. golü attı.
ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.
⚽️Almanya, ABD karşısında maçın hemen başında Kai Havertz'in bulduğu golle öne geçiyor! pic.twitter.com/MUbawCCpCK
— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026
Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti.
🚀 OF! OF! OF!
⚽️ ABD'de Antonee Robinson, Almanya karşısında harika bir gole imza attı!
🇺🇸 ABD, Almanya karşısında 1-1'i yakaladı. pic.twitter.com/AY7KpzZImo https://t.co/OLoHHQA3HW
— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026
Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.
⚽️Leroy Sane, ABD karşısında Almanya'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. pic.twitter.com/D2ZaUK9wrg https://t.co/8PgYQVyGDx
— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026
Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.
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|Av.
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|Avustralya
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|2
|Paraguay
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|Türkiye
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|ABD
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Çek Cumhuriyeti
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|2
|Meksika
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|3
|Güney Afrika
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|4
|Güney Kore
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|Bosna Hersek
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|2
|Kanada
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|3
|Katar
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|İsviçre
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|Y
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|1
|Brezilya
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|Haiti
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|Fas
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|4
|İskoçya
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|Takımlar
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|2
|Ekvador
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|3
|Almanya
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|4
|Fildişi Sahili
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|Takımlar
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|M
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|Av.
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|1
|Japonya
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|2
|Hollanda
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|0
|0
|0
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|3
|İsveç
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|0
|4
|Tunus
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|0
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|2
|Mısır
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|3
|İran
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|0
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|0
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|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
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|0
|0
|0
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|0
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|2
|Suudi Arabistan
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
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|0
|0
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|0
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|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|4
|Panama
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|0
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|0
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