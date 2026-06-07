Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Montella'dan sakatlık ve transfer sorularına yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Veneuzela maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 07 Haziran 2026 03:28 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 04:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Montella'dan sakatlık ve transfer sorularına yanıt
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Veneuzela'yı 2-1 yendiğimiz hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YERLER VAR"

Kazanmamız rağmen eksikler olduğunu söyleyen Montella "Bireysel isabet yüzdesi takımla oynadık, bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık." dedi.

"SORUMLULUKLARIMIZ YÜKSEK"

Dünya Kupası öncesi Türkiye'ye mesajının sorulması üzerine Montella "Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle. Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol; bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

BASIN TOPLANTISI

Mücadele sonrası basın toplantısında da konuşan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, seviyesi yüksek bir maç olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"ZORLAYICI BİR MAÇ OLDU"

Montella, Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zorlayıcı bir maç oldu, seviyesi yüksek bir maçtı. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor, bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik." diye konuştu.

SAKATLIKLAR İÇİN CEVAP

İtalyan teknik adam, tedavileri süren oyuncular hakkında ise "Sakatlıklarla alakalı şunları söyleyebilirim, Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi, normalde Ferdi de oynayabilecek durumdaydı ama riske girmek istemedim. Hakan birkaç dakika fazla oynayabildi, objektif olmak gerekirse şu an 90 dakikayı çıkarmaları zor, adım adım ilerlemek gerek." ifadelerini kullandı.

"İKİSİ İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM"

İki takımın da açık bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Vincenzo Montella, şöyle devam etti:

"Pozisyon üretebilmek maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor, her zaman böyle olmaz. Bloklar arasındaki mesafe ve kompakt oyun daha fazla önemli hale geliyor. Çok çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Bugün Zeki kaptan olarak sahaya çıktı, Zeki bugün kaptanlık pazu bandıyla çok önemli bir performans sergiledi. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum."


TRANSFER SÖYLENTİLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Montella, "Oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu, oyuncuları etkiliyor mu?" sorusuna, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor, bunlar çok normal, alışığız, oyuncularımın da alışık olduğunu biliyorum." yanıtını verdi.

"ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Montella, Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri Avustralya'nın hazırlık maçını seyrettiğini belirterek, "Farklı özellikleri barındıran özellikte bir takım, kendi performansımızı artırarak kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hava sıcak ama adapte olmamız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekip var, herkes yoğun bir şekilde bu şartlara adapte olmak için çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucudur, mesafeler de uzak oluyor, hava şartları farklı olabiliyor. Kim çabuk adapte olursa avantaj elde eder, bahanelere sığınmanın anlamı yok, milli takım burası, en iyi performansı göstermek zorundasınız." şeklinde konuştu.

 

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Venezuela
Venezuela'dan Türkiye itirafı!
Yunus Akgün
Yunus Akgün'den itiraf: "Alışmamız zor oldu!"
Montella
Montella'dan sakatlık ve transfer sorularına yanıt
İsmail Yüksek
İsmail Yüksek'ten öz eleştiri: "Bize yakışmadı!"
Leroy Sane sahneye çıktı, Almanya hazırlık maçında ABD
Leroy Sane sahneye çıktı, Almanya hazırlık maçında ABD'yi mağlup etti!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön