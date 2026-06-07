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Turnuvaya SADECE KALDI!

Yunus Akgün'den itiraf: "Alışmamız zor oldu!"

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Yunus Akgün, galibiyet golünü attığı Venezuela maçının ardından açıklama yaptı.

calendar 07 Haziran 2026 03:34
Yunus Akgün'den itiraf: 'Alışmamız zor oldu!'
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2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta A Milli Futbol Takımı, Venezuela karşısında 2-1 galip geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet golünü atan Yunus Akgün, müsabaka sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu ama daha iyiye gidiyoruz. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hocamız bize söylemişti. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum. Kazanmak önemliydi" sözlerini dile getirdi.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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