Yunus Akgün'den itiraf: "Alışmamız zor oldu!"
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Yunus Akgün, galibiyet golünü attığı Venezuela maçının ardından açıklama yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet golünü atan Yunus Akgün, müsabaka sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu ama daha iyiye gidiyoruz. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hocamız bize söylemişti. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum. Kazanmak önemliydi" sözlerini dile getirdi.
⚽️GOL! 54' Yunus Akgün'den şahane bir vuruş!
📍Türkiye 2-1 Venezuelapic.twitter.com/zhH9sutmv5 https://t.co/qqhZgakLtJ
— Sporx (@sporx) June 6, 2026
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|İsveç
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|Tunus
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|İran
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Portekiz
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|Özbekistan
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|1
|Hırvatistan
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|İngiltere
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|3
|Gana
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|Panama
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