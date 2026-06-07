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KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu

KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Avrupa Şampiyonası finalinde Padanya'yı 6-1 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 07 Haziran 2026 01:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

KKTC A Milli Futbol Takımı, İtalya'nın Como kentinde yapılan CONIFA Turnuvası'nın final maçında Padanya ile karı karşıya geldi. Maçın başında geriye düşmesine rağmen Padanya'yı 6-1 mağlup etmeyi başaran KKTC A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa CONIFA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) üyesi olmayan ülke ve özerk bölgelerin katıldığı turnuvadaki başarı KKTC'de sevinçle karşılandı.

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