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Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı

Galatasaray, Başakşehir'den kadrosuna katmak istediği Bertuğ Yıldırım için girişimlerine devam ediyor.

calendar 07 Haziran 2026 11:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı
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Hücumda çeşitliliği arttırmak ve yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı sürüyor.

Başakşehir'in çift haneli bonservis bedeli beklentisini aşağıya indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, takas yoluyla birlikte orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer Başakşehir indirime giderse, Bertuğ da Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.

Başakşehir'de 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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