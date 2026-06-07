Hücumda çeşitliliği arttırmak ve yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ısrarı sürüyor.
Başakşehir'in çift haneli bonservis bedeli beklentisini aşağıya indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, takas yoluyla birlikte orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer Başakşehir indirime giderse, Bertuğ da Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.
Başakşehir'de 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başakşehir'in çift haneli bonservis bedeli beklentisini aşağıya indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, takas yoluyla birlikte orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer Başakşehir indirime giderse, Bertuğ da Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.
Başakşehir'de 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.