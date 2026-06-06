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Turnuvaya SADECE KALDI!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık bekleyişi bitirdi!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan hasret sona erecek.

calendar 06 Haziran 2026 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık bekleyişi bitirdi!
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yarım yüzyılı aşkın süredir yaşanan hasret sona erecek. 

Portekiz, Özbekistan ve Kolombiya'nın bulunduğu K Grubu'nda yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nu 22 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına geçiş yaptı.

Grup aşamasını lider bitiren Senegal doğrudan Dünya Kupası vizesi alırken, Kongo, en iyi grup ikincileri arasındaki mücadelesini sürdürdü.

FIFA Dünya Kupası 2026 Play-Off Turnuvası A Grubu finalinde, Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ettikten sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

Afrika temsilcisi, FIFA dünya sıralamasında 46. sırada bulunuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Kongo-Sudan: 1-0

Togo-Kongo: 0-1

Kongo-Senegal: 2-3

Güney Sudan-Kongo: 1-4

Moritanya-Kongo: 0-2

Kongo-Güney Sudan: 1-0

Kongo-Togo: 1-0

Senegal-Kongo: 1-1

Sudan-Kongo: 1-0

Kongo-Moritanya: 2-0

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nda puan durumu:

SıraTakımOGBMAGYGAVPuan
1 Senegal 10 7 3 0 22 3 +19 24
2 D. Kongo Cum. 10 7 1 2 15 6 +9 22
3 Sudan 10 3 4 3 8 6 +2 13
4 Togo 10 1 5 4 5 10 -5 8
5 Moritanya 10 1 4 5 4 13 -9 7
6 Güney Sudan 10 0 5 5 3 19 -16 5

Afrika elemeleri play-off aşaması:

Afrika elemelerindeki grubunu ikinci sırada tamamlayan Kongo, kıta içi play-off turuna katıldı. 

Yarı Final: Kongo-Kamerun: 1-0

Final: Kongo-Nijerya: 1-1 (Penaltılarla 4-3)

Bu galibiyetle Kongo, kıtalararası play-off'a katılma hakkı kazandı. Afrika kıtasını temsilen katıldığı bu son aşamada Kongo, turnuva biletini Jamaika karşısında aldı. Rakibini 1-0 yenen Kongo, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

İngiltere Premier Lig ekipleriden Newcastle United forması giyen forvet oyuncusu Yoane Wissa ile bir dönem Galatasaray ve Bursaspor formalarını da giyen ve kariyerine İspanya LaLiga ekibi Real Betis'de sürdüren golcü oyuncu Cedric Bakambu, takımın en önemli golcüleri oyuncuları arasında yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Sebastien Desabre'nin yaptığı takımda öne çıkan diğer oyuncular arasında Chancel Mbemba ve Arthur Masuaku da bulunuyor.

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Meshack Elia da kadroda yer alıyor.

 DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kongo'nun yarım yüzyılı aşkın süredir süren bekleyiş, 23. Dünya Kupası ile sona erecek. 

Dünya Kupası'na 1974'ten beri geri dönmeyi hedefleyen Kongo, turnuvada 2. kez mücadele edecek.

1997 yılına kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zaire olarak biliniyordu ve ülke ilk Dünya Kupası'na bu isimle katıldı. 1974'te futbol dünyası Batı Almanya'da bir araya geldi ve Orta Afrika ülkesi kıtanın tek temsilcisiydi. Leoparlar, Mısır ve Fas'ın ardından Dünya Kupası'nda oynayan üçüncü Afrika ülkesi oldu.

Leoparlar, 1974'te grup aşamasında İskoçya'ya 2-0, ardından da Yugoslavya'ya 9-0'lık ağır bir yenilgi alırken son şampiyon Brezilya'ya karşı 3-0'lık bir mağlubiyet aldı. 

Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında tek bir gol bile atamamaları, Bakambu, Yoane Wissa ve diğerlerine, ülkenin ilk Dünya Kupası golcüsü olarak tarihe adlarını yazdırma şansı verecek.

Dünya kupalarında 3 maç yapan Kongo, bunların hiçbirinden puan çıkaramazken 3'ünü de kaybetti. Leoparlar, Dünya Kupası tarihi boyunca gol atamazken kalesinde 14 gol gördü.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

1974: Grup aşaması

KADROSU

Takımın Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defans: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Orta saha: Theo Bongonda (Spartak Moskova), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock)

Forvet: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)

MAÇ TAKVİMİ 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba:

Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

24 Haziran Çarşamba:

Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

28 Haziran Pazar:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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