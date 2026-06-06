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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Klose'nin rekor kırdığı turnuva: 2014

2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nı Almanya kazandı. Almanya'nın 4. şampiyonluğuna ulaştığı Dünya Kupası'nda Arjantin üçüncü kez finalde kaybetti. Miroslav Klose, turnuva tarihinin en golcü futbolcusu (16) ünvanını ele geçirdi.

calendar 06 Haziran 2026 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klose'nin rekor kırdığı turnuva: 2014
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2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.

Brezilya, tek aday olarak girdiği ev sahipliği seçim süreci sonunda 20. Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı elde etti.

Turnuvaya Avrupa'dan 13, Güney Amerika'dan 6, Afrika'dan 5, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler ile Asya'dan 4'er ekip katıldı.

Kupada Avrupa'dan Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Uruguay, Afrika'dan Cezayir, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili, Nijerya, Asya'dan Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD yer aldı.

Almanya'nın 4. şampiyonluğu

Katıldığı tüm kupaların favorileri arasında gösterilen ve turnuva takımı olarak kabul edilen Almanya, 8 kez finale yükseldiği Dünya Kupası tarihindeki 4. zaferini Brezilya'da yaşadı.

Kupanın en fazla final oynayan takımı Almanya, teknik direktör Joachim Löw yönetiminde Brezilya'da da çok etkili bir performans sergiledi. Almanlar, Portekiz'i 4-0 yenerek başladıkları G Grubu'nda Gana ile 2-2 berabere kaldı ve ABD'yi 1-0 mağlup etti. İkinci turda Cezayir'i uzatmalarda 2-1 yenen Almanya, çeyrek finalde Fransa'yı 1-0 ile geçerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Almanlar, adını finale yazdırdı.

Brezilya 2014 finali, Almanya ile Arjantin arasında 13 Temmuz 2014'te Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda yaklaşık 75 bin seyircinin önünde oynandı. Mario Götze, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında 113. dakikada attığı golle Almanya'yı 1954, 1974 ve 1990'ın ardından 4. Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Arjantin üçüncü kez finalde kaybetti

Tarihinde 5. kez yükseldiği finalde Almanya'ya kaybeden Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası şampiyonluğu özlemi sürdü.

Daha önce 1978'de Hollanda ve 1986'da Batı Almanya'yı finalde yenerek şampiyon olan "Tangocular", 1930'da Uruguay, 1990'da Batı Almanya ve 2014'te de Almanya karşısında finalde mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.

Kupanın sürprizi Kosta Rika

Kosta Rika, Brezilya 2014'te çeyrek final oynayarak büyük bir sürprize imza attı.

Uruguay'ı 3-1 ve İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, İngiltere ile golsüz berabere kaldığı D Grubu'nda 7 puan topladı ve lider olarak ikinci tura çıktı.

İkinci turda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Yunanistan'a penaltı atışlarıyla üstünlük kuran Kosta Rika, son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde golsüz tamamlanan karşılaşmanın sonunda bu kez Hollanda'ya penaltılarla boyun eğen Kosta Rika, yarı finale çıkamasa da akıllarda yer eden bir performans ortaya koydu.

Brezilya'nın tarihi yenilgisi

Brezilya, evinde yapılan 2014'teki organizasyonda tarihi bir yenilgi yaşadı.

Grubunu lider tamamlayan, ikinci turda Şili'yi penaltılarla geçen, çeyrek finalde ise Kolombiya'yı 2-1 mağlup eden Brezilya, yarı finalde Almanya'ya karşı adeta sahadan silindi.

Taraftarı önünde sahadan 7-1 yenik ayrılan "Sambacılar", tarihinde ilk defa 7 golle kaybetti.

Klose 16 golle tarihe geçti

Brezilya'da rakip fileleri 2 kez havalandıran Almanya'nın skorer oyuncusu Miroslav Klose, turnuva tarihinin en golcü futbolcusu (16) ünvanını ele geçirdi.

2002 ve 2006'da 5'er, 2010'da ise 4 kez rakip fileleri havalandıran Klose, Brezilya 2014'te attığı 2 golle turnuva tarihinin en skorer oyuncusu Brezilyalı Ronaldo'yu (15) geride bıraktı.

Gol kralı James Rodriguez

Brezilya'daki turnuvanın gol kralı, Kolombiya'dan James Rodriguez oldu.

Turnuvada 6 gol kaydeden Rodriguez, Brezilya 2014'te Altın Ayakkabı'yı kazandı. Almanya'dan Thomas Müller'in 5 gol attığı kupada Arjantin'den Lionel Messi, Brezilya'dan Neymar ve Hollanda'dan Robin van Persie dörder gol kaydetti. Ekvadorlu Enner Valencia, Alman Andre Schürrle, İsviçreli Xherdan Shaqiri, Fransız Karim Benzema ve Hollandalı Arjen Robben üçer gol buldu.

64 maçta 171 gol atıldı

Brezilya 2014'te yapılan 64 maçta 171 gol atıldı.

Maç başına 2,67 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en skorer takımı, 18 golle Almanya oldu.

Ayrıca 2014'teki turnuva, en çok gol atılan kupalardan biri olarak da tarihe geçti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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