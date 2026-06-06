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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Panama'nın Dünya Kupası umudu deneyimli jenerasyon!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ikinci kez katılıyor.

calendar 06 Haziran 2026 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Panama'nın Dünya Kupası umudu deneyimli jenerasyon!
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ikinci kez katılıyor.

İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile L Grubu'nda yer alan Panama'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Danimarka doğumlu teknik direktör Thomas Christiansen yönetimindeki Panama, CONCACAF Dünya Kupası Elemelerinde 2. turda, D Grubu'nu 12 puanla lider bitirerek üst tura yükseldi.

3. turda A Grubu'nda Surinam, Guatemala ve El Salvador ile mücadele eden Panama, 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider olarak Dünya Kupası vizesini aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

2026 Dünya Kupası, uzun yıllardır Panama Milli Takımı'nın omurgasını oluşturan deneyimli jenerasyon için son büyük turnuva niteliği taşıyor.

Takım kaptanı Anibal Godoy, orta sahadaki liderliği ve tecrübesiyle Panama'nın en önemli isimlerinden biri olurken, takımın hücumdaki yaratıcılık yükünü ise Meksika ekibi Pumas UNAM'da forma giyen Adalberto Carrasquilla taşıyor.

Panama'nın kadrosunda Beşiktaş'ta forma giyen Amir Murillo da bulunuyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Panama, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada mücadele etti.

Belçika, İngiltere ve Tunus'un yer aldığı grupta üç maçını da kaybeden Panama, organizasyona grup aşamasında veda etti. Ancak İngiltere karşısında alınan 6-1'lik yenilgide Felipe Baloy'un attığı gol, ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

KADRO

Kaleci: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejia (Nacional), Cesar Samudio (Marathon)

Savunma: Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (Pari Nizhny Novgorod), Jose Cordoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (CAI), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Orta saha: Annibal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Jose Luis Rodriguez (Juarez), Cesar Yanis (San Carlos), Edgar Yoel Barcenas (Mazatlan), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azaria Londono (Alianza)

Forvet: Ismael Diaz (Leon), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Jose Fajardo (CAI), Tomas Rodriguez (Monagas)

MAÇ TAKVİMİ

18 Haziran (TSİ 02.00): Gana-Panama (Toronto Stadı)

24 Haziran (TSİ 02.00): Panama-Hırvatistan (Toronto Stadı)

28 Haziran (TSİ 00.00): Panama-İngiltere (New York Stadı)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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