Kolombiya'da hedef çeyrek finalin ötesi!

Sıra Takım O G B M AG YG AV Puan Katılım durumu 1 Arjantin 18 12 2 4 31 10 +21 38 Doğrudan Katılım 2 Ekvador* 18 8 8 2 14 5 +9 29 Doğrudan Katılım 3 Kolombiya 18 7 7 4 28 18 +10 28 Doğrudan Katılım 4 Uruguay 18 7 7 4 22 12 +10 28 Doğrudan Katılım 5 Brezilya 18 8 4 6 24 17 +7 28 Doğrudan Katılım 6 Paraguay 18 7 7 4 14 10 +4 28 Doğrudan Katılım 7 Bolivya 18 6 2 10 17 35 -18 20 Play-off'ta elendi 8 Venezuela 18 4 6 8 18 28 -10 18 Elendi 9 Peru 18 2 6 10 6 21 -15 12 Elendi 10 Şili 18 2 5 11 9 27 -18 11 Elendi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Futbol Takımı, tarihindeki en büyük başarısı çeyrek finalin ötesini görmeyi hedefliyor.Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın bulunduğu K Grubu'nda mücadele decek Kolombiya'nın kupaya katılma süreci, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerini 28 puan toplayarak 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.Güney Amerika ön elemelerinin 17. haftasında, bitime bir maç kala elemeleri geçmeyi garantileyen Kolombiya, 28 puanla üçüncü sırada, lider Arjantin'in 10 puan gerisinde kaldı.Kolombiya, 18 maçlık eleme turunu 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı.Kolombiya, FIFA dünya sıralamasında 13. sırada yer alıyor.Kolombiya-Venezuela: 1-0Şili-Kolombiya: 0-0Kolombiya-Uruguay: 2-2Ekvador-Kolombiya: 0-0Kolombiya-Brezilya: 2-1Paraguay-Kolombiya: 0-1Kolombiya-Arjantin: 2-1Kolombiya-Şili: 4-0Uruguay-Kolombiya: 3-2Kolombiya-Ekvador: 0-1Brezilya-Kolombiya: 2-1Kolombiya-Peru: 0-0Arjantin-Kolombiya: 1-1Kolombiya-Bolivya: 3-0Venezuela-Kolombiya: 3-6Teknik direktör Nestor Lorenzo, takımının Güney Amerika elemelerinde gösterdiği performansın ardından Dünya Kupası'na da takımın başında çıkacak.Tecrübeli yıldızları James Rodriguez önderliğindeki Kolombiya kadrosunda Richard Rios, Luis Diaz ve Jhon Arias ile Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez de yer alıyor.Katar'daki son turnuvaya katılamamalarının ardından Kolombiya, FIFA Dünya Kupası'nda yedinci kez küresel sahneye geri dönüyor.Kolombiya, en iyi Dünya Kupası turnuvasını 2014'ye yaşadı. Tarihlerinin en iyi performansını sergileyen Güney Amerikalılar, C Grubu açılış maçında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla mağlup ettikten sonra, Fildişi Sahili'ni 2-1'lik galibiyetle geçti ve ardından Japonya'yı 4-1 yendi. Son 16 turuna yükselen Kolombiya, Uruguay'ı 2-0 yenerek çeyrek finalde Brezilya ile karşılaşma hakkı kazansa da bu, organizasyondaki son maçları olmuştu.Dünya kupalarında 22 maç yapan Kolombiya, bunların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 10'unda ise kaybetti. Kolombiya, Dünya Kupası tarihi boyunca 32 gol attı ve kalesinde 30 gol gördü.Kolombiya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:1962 - Grup aşaması1990 - Son 16 turu1994 - Grup aşaması1998 - Grup aşaması2014 - Çeyrek final2018: Son 16 turuKolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:Kaleci: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)Defans: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)Orta saha: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)Forvet: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)- Maç takvimiKolombiya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:18 Haziran Perşembe:Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.0024 Haziran Çarşamba:Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.0028 Haziran Pazar:Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30