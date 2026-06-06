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Turnuvaya SADECE KALDI!

Kolombiya'da hedef çeyrek finalin ötesi!

Kolombiya Milli Takımı, 2014'te çeyrek finale çıkarak tarihinin en başarılı Dünya Kupası'nı oynadı. Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez de kadroda yer alıyor.

calendar 06 Haziran 2026 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Kolombiya'da hedef çeyrek finalin ötesi!
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Futbol Takımı, tarihindeki en büyük başarısı çeyrek finalin ötesini görmeyi hedefliyor.

Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın bulunduğu K Grubu'nda mücadele decek Kolombiya'nın kupaya katılma süreci, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika (CONMEBOL) elemelerini 28 puan toplayarak 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Güney Amerika ön elemelerinin 17. haftasında, bitime bir maç kala elemeleri geçmeyi garantileyen Kolombiya, 28 puanla üçüncü sırada, lider Arjantin'in 10 puan gerisinde kaldı.

Kolombiya, 18 maçlık eleme turunu 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı.

Kolombiya, FIFA dünya sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri (CONMEBOL) kapsamında Kolombiya'nın oynadığı tüm grup maçlarının sonuçları:

Kolombiya-Venezuela: 1-0

Şili-Kolombiya: 0-0

Kolombiya-Uruguay: 2-2

Ekvador-Kolombiya: 0-0

Kolombiya-Brezilya: 2-1

Paraguay-Kolombiya: 0-1

Kolombiya-Arjantin: 2-1

Kolombiya-Şili: 4-0

Uruguay-Kolombiya: 3-2

Kolombiya-Ekvador: 0-1

Brezilya-Kolombiya: 2-1

Kolombiya-Peru: 0-0

Arjantin-Kolombiya: 1-1

Kolombiya-Bolivya: 3-0

Venezuela-Kolombiya: 3-6

SıraTakımOGBMAGYGAVPuanKatılım durumu
1 Arjantin 18 12 2 4 31 10 +21 38 Doğrudan Katılım
2 Ekvador* 18 8 8 2 14 5 +9 29 Doğrudan Katılım
3 Kolombiya 18 7 7 4 28 18 +10 28 Doğrudan Katılım
4 Uruguay 18 7 7 4 22 12 +10 28 Doğrudan Katılım
5 Brezilya 18 8 4 6 24 17 +7 28 Doğrudan Katılım
6 Paraguay 18 7 7 4 14 10 +4 28 Doğrudan Katılım
7 Bolivya 18 6 2 10 17 35 -18 20 Play-off'ta elendi
8 Venezuela 18 4 6 8 18 28 -10 18 Elendi
9 Peru 18 2 6 10 6 21 -15 12 Elendi
10 Şili 18 2 5 11 9 27 -18 11 Elendi
Öne çıkan oyuncuları

Teknik direktör Nestor Lorenzo, takımının Güney Amerika elemelerinde gösterdiği performansın ardından Dünya Kupası'na da takımın başında çıkacak.

Tecrübeli yıldızları James Rodriguez önderliğindeki Kolombiya kadrosunda Richard Rios, Luis Diaz ve Jhon Arias ile Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez de yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Katar'daki son turnuvaya katılamamalarının ardından Kolombiya, FIFA Dünya Kupası'nda yedinci kez küresel sahneye geri dönüyor.

Kolombiya, en iyi Dünya Kupası turnuvasını 2014'ye yaşadı. Tarihlerinin en iyi performansını sergileyen Güney Amerikalılar, C Grubu açılış maçında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla mağlup ettikten sonra, Fildişi Sahili'ni 2-1'lik galibiyetle geçti ve ardından Japonya'yı 4-1 yendi. Son 16 turuna yükselen Kolombiya, Uruguay'ı 2-0 yenerek çeyrek finalde Brezilya ile karşılaşma hakkı kazansa da bu, organizasyondaki son maçları olmuştu.

Dünya kupalarında 22 maç yapan Kolombiya, bunların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 10'unda ise kaybetti. Kolombiya, Dünya Kupası tarihi boyunca 32 gol attı ve kalesinde 30 gol gördü.

Kolombiya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1962 - Grup aşaması

1990 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

2018: Son 16 turu

Kadro

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defans: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Orta saha: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Forvet: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)

 

- Maç takvimi

Kolombiya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Perşembe:

Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

24 Haziran Çarşamba:

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

28 Haziran Pazar:

Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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