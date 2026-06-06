Rafael Leao'ya yumruk sonrası kırmızı kart
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Rafael Leao, hazırlık maçında olay harekete imza attı. Portekizli futbolcu, Şilili rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz, hazırlık maçında Şili ile Lizbon'da karşılaştı. Bir pozisyonda Portekizli Cancelo ve Şilili Roman karşı karşıya geldi.
Roman'ın Cancelo'ya faul yapmasının ardından Rafael Leao olaya dahil oldu.
Roman'a fiziksel tepki gösteren Leao, ileri giderek oyuncuya yumruk attı. Hakem Zufferli, Leao ve Roman'a kırmızı kart gösterdi.
💥Rafael Leao ile Ivan Roman, Portekiz-Şili maçında çıkan kavga sonrasında direkt kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/ZjiR3W9LLo
— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026
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