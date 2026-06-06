Venezuela - Türkiye: İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü, Miami'de Venezuela ile karşılaşacak.



Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç, 7 Haziran Pazar gecesi (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TSİ 01.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





İLK 11'LER





Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış Alper, Deniz.











Venezuela (Muhtemel): Contreras, Quintero, Vivas, Ferraresi, Aramburu, Casseres, Segovia, Carmona, Mendoza, Martinez, Ramirez.





VENEZUELA İLE İLK KEZ





Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.



Ay-yıldızlı ekip, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.



Milliler, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.



İKİ EKSİK



A Milli Takım'da Venezuela maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.



Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, milli takımın dünya kupası öncesi son hazırlık maçında forma giyemeyecek.



ADAY KADRO



Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)



Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)



Kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'deki kafilede yer alıyor.



651. MÜSABAKA





2026 Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında 7 Haziran'da TSİ 01.00'de Miami'de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 651'inci müsabakaya çıkacak.



Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 maç oynayıp 1'i hükmen 258 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 901 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.



Bugüne kadar 92 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 650 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



Milliler, 650 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 33'ÜNCÜ MÜCADELE



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 33'üncü sınavını Kuzey Makedonya karşısında verecek.



İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 8'i özel 32 maça çıkan milliler, 19 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 59 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.



Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:



