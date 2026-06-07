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CANLI | Venezuela - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geliyor..

calendar 07 Haziran 2026 00:56 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 01:15
Haber: Sporx.com ve AA
CANLI | Venezuela - Türkiye
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşıyor. 

Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CANLI SKOR: 

VENEZUELA: 1 

TÜRKİYE: 0

13' Mendoza

(İLK YARI OYNANIYOR)

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İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış Alper, Deniz.



Venezuela: Contreras,  Aramburu, Ferraresi, Makoun, Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Segovia, Mendoza, Ramirez

Vincenzo Montella, maç öncesi açıklamalarda bulundu. 

İşte Montella'nın açıklaması:

"Dünya Kupası öncesi herkesi oynatmak ve eşit sürleri vermek istiyoruz. Kenan Yıldız koşmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu için ise risk almak istemedim.

Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor."

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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