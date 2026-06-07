CANLI | Venezuela - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşıyor.



Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



CANLI SKOR:



VENEZUELA: 1



TÜRKİYE: 0



13' Mendoza



(İLK YARI OYNANIYOR)



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İLK 11'LER





Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış Alper, Deniz.











Venezuela: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Segovia, Mendoza, Ramirez



Vincenzo Montella, maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Montella'nın açıklaması:



"Dünya Kupası öncesi herkesi oynatmak ve eşit sürleri vermek istiyoruz. Kenan Yıldız koşmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu için ise risk almak istemedim.



Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor."









