Hakan Safi'nin anlaştığı Mason Greenwood'un bonservisi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya'dan Mason Greenwood için anlaşmaya vardı.



Safi, başkan seçilmesi halinde İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU



Öte yandan Fransız ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için istediği ücret belli oldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Marsilya, Mason Greenwood için 50 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istiyor.



YARISI MANU'YA



Fransız ekibi, elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Manchester United'a ödeyecek.



Marsilya, Greenwood'u 26 milyon euroya kadrosuna katmıştı.



MARSİLYA PERFORMANSI



Mason Greenwood, Marsilya'da 81 maçta 48 gol, 17 asistlik katkı verdi.



