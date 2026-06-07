07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
19:30
07 Haziran
Kosova-Andora
21:00
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
21:45
07 Haziran
Fas-Norveç
22:00
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
22:00

Udinese'de Nicolo Zaniolo için geri sayım!

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanacak İtalyan ekibi, Zaniolo ile 2030'a kadar sürecek sözleşme imzalayacak.

calendar 07 Haziran 2026 11:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'de Nicolo Zaniolo için geri sayım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News


Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Udinese, takımda mutlu olan ve kalmak isteyen Zaniolo ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacak ve Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME, MAAŞI

Udinese, satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Zaniolo ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak. Zaniolo, İtalyan ekibinden senelik 1,8 milyon euro maaş ve bonus kazanacak.

Nicolo Zaniolo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.