Rafael Leao'dan geleceği için açıklama!

Milan'dan ayrılık açıklaması yapan Rafael Leao, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



"YENİ MEYDAN OKUMA"



Portekizli yıldız, "Sanırım yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya'da zaten iki kupa kazandım ve bir süre geçirdim." diye konuştu.



Premier Lig'den Manchester United ile adı geçen Rafael Leao, İngiltere seçeneğine yeşil ışık yaktı. 26 yaşındaki futbolcu, "Eğer böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım. Daha üst seviyedeki oyunculara yaklaşabileceğim, bu tür bir ligde oynamak oyuncuları da geliştirir." dedi.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE



Rafael Leao'nun adı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.



