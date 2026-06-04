Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi

Bakanlık tarafından yapılan duyuruyla birlikte hem LGS'nin yeni tarihi hem de 12 Haziran'da uygulanacak eğitim düzenlemesi netlik kazandı. Öğrenciler yaklaşık dört aylık yoğun ders döneminin ardından yaz tatiline çıkarken, veliler de karne gününe ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre okulların erken kapanmayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri mevcut takvim doğrultusunda devam edecek. Öğrenciler eğitim yılını planlanan tarihte tamamlayacak ve karne dağıtımı da daha önce duyurulan tarihte gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin ve velilerin gündemindeki konulardan biri de 5 Haziran tarihinde okulların tatil olup olmadığı sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 5 Haziran 2026 Cuma günü için okullar tatil ilan edilmedi.

Yarın eğitim faaliyetleri normal programında devam edecek.