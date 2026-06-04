Haber Tarihi: 04 Haziran 2026 14:22 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 14:22

Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken okulların erken kapanıp kapanmayacağını, karne gününün değişip değişmediğini ve yaklaşan tatil kararlarını araştırıyor. Birçok kişi tarafından ''Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi?'' merak edilirken Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takviminde yapılan değişiklik sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına çevrildi.

Okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi? İşte 2026 yaz tatili ve karne günü tarihi
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Bakanlık tarafından yapılan duyuruyla birlikte hem LGS'nin yeni tarihi hem de 12 Haziran'da uygulanacak eğitim düzenlemesi netlik kazandı. Öğrenciler yaklaşık dört aylık yoğun ders döneminin ardından yaz tatiline çıkarken, veliler de karne gününe ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, okullar erken mi kapanacak, yarın okul tatil mi?
OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre okulların erken kapanmayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri mevcut takvim doğrultusunda devam edecek. Öğrenciler eğitim yılını planlanan tarihte tamamlayacak ve karne dağıtımı da daha önce duyurulan tarihte gerçekleştirilecek.

5 HAZİRAN YARIN OKUL TATİL Mİ?
Öğrencilerin ve velilerin gündemindeki konulardan biri de 5 Haziran tarihinde okulların tatil olup olmadığı sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 5 Haziran 2026 Cuma günü için okullar tatil ilan edilmedi.

Yarın eğitim faaliyetleri normal programında devam edecek.

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